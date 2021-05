13 mag 2021 15:09

C'HA I GRILLETTI PER LA TESTA - LA STORIA DELL'EX REGINETTA BIRMANA CHE HA MOLLATO LE PASSERELLE PER DIVENTARE UNA GUERRIGLIERA IN MYANMAR CONTRO I GENERALI - DOPO ANNI DA MISS, HA INDOSSATO LA TENUTA DA BATTAGLIA PER VIVERE IN UNA PALAFITTA NELLA FORESTA PLUVIALE INSIEME AGLI ALTRI COMBATTENTI: “SONO PRONTA A FARE TUTTO QUELLO CHE È NELLE MIE POSSIBILITÀ PER IL MIO PAESE. ANCHE A COSTO DELLA VITA…”