9 gen 2020 16:48

L'IMPORTANZA DI AVER GIRATO "TITANIC" - LEONARDO DICAPRIO SALVA LA VITA DI UN MARINAIO FRANCESE CHE, DOPO ESSERE CADUTO DA UNA NAVE DA CROCIERA NEL MAR DEI CARAIBI, HA PASSATO 11 ORE IN ACQUA - L'UOMO E' STATO RITROVATO DALL’ATTORE CHE LO HA TRATTO IN SALVO SUL SUO YACHT - QUANDO È ARRIVATA LA CHIAMATA DI MAYDAY, LEO HA ACCETTATO DI DEVIARE LA ROTTA PER CERCARE IL NAUFRAGO E…