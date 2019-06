3 giu 2019 13:28

L'INCIDENTE STRADALE IN CUI HANNO PERSO LA VITA L'EX CALCIATORE DI SIVIGLIA E REAL MADRID JOSÈ ANTONIO REYES E UN SUO FAMILIARE, È STATO PROVOCATO DALLO SCOPPIO DI UNO PNEUMATICO MENTRE IL GIOCATORE GUIDAVA LA SUA MERCEDES A 237 CHILOMETRI ALL'ORA, SULL'AUTOSTRADA - REYES NON AVEVA FATTO CONTROLLARE LA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO…