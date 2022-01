L'INFANTA E LA RELAZIONE INFRANTA - CRISTINA DI SPAGNA, SORELLA MAGGIORE DEL RE FELIPE VI, SI SEPARA DAL MARITO IÑAKI URDANGARÍN: I DUE SI ERANO SPOSATI NEL 1997 - LA NOTIZIA È ARRIVATA DOPO CHE LA RIVISTA SPAGNOLA "LECTURAS" AVEVA PUBBLICATO ALCUNE FOTO DI URDANGARÍN CON AINHOA ARMENTIA, UNA COLLEGA DELLO STUDIO LEGALE IN CUI LAVORA…

(ANSA) - Cristina di Spagna, sorella maggiore del re Felipe VI, e il marito Iñaki Urdangarín hanno deciso "di comune accordo", di "interrompere la loro relazione matrimoniale. Lo riporta l'agenzia di stampa Efe.

I due si sono sposati nel 1997. La notizia "dell'interruzione della relazione matrimoniale" tra 'l'infanta' Cristina — secondogenita del re emerito Juan Carlos e della regina emerita Sofia di Grecia — e il marito arriva dopo che, giorni fa, la rivista iberica 'Lecturas' ha pubblicato foto che hanno immortalato Urdangarín a passeggio in compagnia di Ainhoa Armentia, una collega dello studio legale in cui lavora.

"Le cose succedono, affronteremo la situazione nel miglior modo possibile", ha affermato lui, assediato da cronisti nei giorni successivi. Urdangarín, ex giocatore di pallamano poi condannato nel 2018 a oltre cinque anni di carcere per un caso di corruzione (mentre la moglie, inizialmente coinvolta, è stata assolta), attualmente sta scontando la pena in un regime simile alla semilibertà nella città basca di Vitoria.

Cristina è invece residente in Svizzera. La coppia ha quattro figli, nei confronti dei quali l'impegno di entrambi "rimarrà intatto", secondo il comunicato diffuso dall'Efe.

