L'INGHILTERRA NELLE MANI DI ETON - SECONDO IL "GUARDIAN", GLI EX STUDENTI DEL PRESTIGIOSO COLLEGE, TRA CUI DAVID CAMERON E BORIS JOHNSON, SONO SOLO SCOLARI AMBIZIOSI, MOLTO SICURI DI LORO STESSI, MA PRIVI DI QUALSIASI "PROPOSITO RAZIONALE" - LO SCRITTORE OKWONGA: "A ETON CONTANO SOCIALMENTE 20 STUDENTI, GLI ALTRI SONO IRRILEVANTI. LO SFORZO VISIBILE E' DERISO..."

Dagotraduzione dal The Guardian

BORIS JOHNSON

Nelle ultime due settimane, le notizie arrivate da Westminster sembravano uscite da una commedia sulla Francia pre-rivoluzionaria o sulla Russia zarista del 1916.

In alcune parti del paese, il tasso di disoccupazione ha toccato punte del 15%. Quasi 6 milioni di persone beneficiano oggi del Universal Credit (il sussidio erogato mensilmente a chi ha redditi bassi o inesistenti). Eppure sui media non passa giorno senza che non si discuta dei soldi e del gusto del primo ministro a cui, secondo quanto riferito, non bastano 150.000 sterline l'anno per cavarsela.

Boris Johnson e David Cameron

Come per gli sforzi di lobbying di David Cameron, questa è una storia sul privilegio e sulla spudoratezza e insensibilità che ne deriva. È incentrato sulla rinascita di un archeotipo che ha portato solo guai: lo scolaro ambizioso, vertiginosamente fiducioso, convinto del suo destino ma privo di qualsiasi proposito razionale, che, una volta raggiunto il potere, diventa secondario.

Recentemente ho letto "One of Them", il libro di memorie sull'educazione a Eton di Musa Okwonga, scrittore nero britannico. Oltre ad osservare come le questioni di privilegio si intersecano con quelle di razza, spiega in modo eloquente come il tempo trascorso a Eton serva a rafforzare il tipo di atteggiamenti e attributi che Cameron e Johnson incarnano alla perfezione.

Boris Johson nel 1979

Eton ha a lungo fornito potenti lezioni sull'elitarismo e sul modo in cui funziona. Ricorda Okwonga che i prefetti non vengono nominati dal personale o eletti dai ragazzi del proprio anno, ma «scelti dai prefetti degli anni precedenti». Con il risultato che a contare socialmente sono 20 studenti, gli altri sono irrilevanti.

Ad essere coltivato, soprattutto, è un atteggiamento di disinteresse. «Lo sforzo visibile è deriso. Il trucco è arrivare, ma senza mostrare gli sforzi». La battaglia si combatte sul prestigio, perché, come spiega Okwonga, «basta guadagnare prestigio per ottenere popolarità personale». Come sembra dimostrare l'ascesa solitaria di Boris Johnson verso la vetta. Il trucco non è frequentare le discoteche, ma assicurarsi potere e influenza per acquisire amici e ammiratori. Intanto, regole, convenzioni e coerenza possono essere messe da parte. «La spudoratezza è il superpotere di una certa sezione delle classi alte inglesi», scrive Okwonga. «Non imparano la sfrontatezza a Eton, ma è qui che la perfezionano».

Musa Okwonga

Nel caso di Cameron, la mentalità di Eton è emersa nella sua crudele ricerca dell'austerità per fini politici, e nelle promesse poi tutte disattese. Johnson, al contrario, coglie ogni opportunità per ridurre la politica all'assurdo, e quindi rende il vuoto sotto di lui ancora più lampante. La Brexit, non dimentichiamolo, è il risultato diretto del predominio degli ultimi giorni della politica da parte di persone istruite in privato.

One of Them

Inoltre, poiché quel dominio simboleggia un misto molto inglese di nostalgia, deferenza e incoscienza, è parte del motivo per cui il Regno Unito si sta ora separando; in effetti, il fatto che Johnson sia stato così folle riguardo agli accordi in Irlanda del Nord è un vivido caso di studio sui rischi di affidare questioni di estrema fragilità a persone la cui mancanza di serietà di base non è solo tossica, ma estremamente pericolosa.

Parte della malattia inglese è la nostra disponibilità ad attribuire i nostri disastri nazionali a questioni di carattere personale. Ma la vanità degli uomini eleganti e la loro abitudine di trascinarci nella catastrofe hanno radici molto più profonde. Si concentrano su un antico sistema che addestra una ristretta casta di persone a gestire i nostri affari, ma garantisce anche che non abbiano quasi nessuno degli attributi effettivamente richiesti. Se questo paese deve entrare tardivamente nel 21 ° secolo, questo è ciò che dovremo finalmente affrontare: una grande torre di fallimenti che, per usare una parola molto attuale, sono veramente istituzionali.

david cameron boris johnson3 boris johnson david cameron