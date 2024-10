L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE DIVENTA SEMPRE PIU' "UMANA" - MICROSOFT HA PRESENTATO UN NUOVO AGGIORNAMENTO DEL SUO CHATBOT "COPILOT", CHE CONSENTE AL PROGRAMMA DI "RAGIONARE", "VEDERE" E "PARLARE" - GLI UTENTI POTRANNO INTERAGIRE CON L'ASSISTENTE TRAMITE COMANDI VOCALI, CON L'IA CHE "VEDE" CIÒ CHE È SULLO SCHERMO E OFFRE SUGGERIMENTI IN TEMPO REALE - IL COLOSSO DI REDMOND HA ANCHE STRETTO UNA PARTNERSHIP CON ALCUNE TESTATE GIORNALISTICHE, TRA CUI "REUTERS" E "FINANCIAL TIMES", PER...

(ANSA) - Nella tarda serata di ieri, Microsoft ha avviato il rilascio dell'aggiornamento a Windows 11 2024, noto anche come 24H2. Questo introduce delle novità riguardanti il chatbot di IA Copilot, alcune delle quali dedicate ai computer certificati per l'intelligenza artificiale, i Copilot+ Pc. Inizialmente disponibili in inglese, le nuove opzioni dovrebbero arrivare anche in italiano nel corso dei prossimi mesi.

Con Copilot Voice gli utenti possono interagire con l'assistente tramite comandi vocali, avviando conversazioni naturali. Grazie a Copilot Vision, l'IA "vede" ciò che è sullo schermo, offrendo suggerimenti contestualizzati in tempo reale, ad esempio durante la navigazione web. Microsoft garantisce la privacy, assicurando che le interazioni con Copilot Vision sono temporanee e non vengono memorizzate. A tal proposito, l'azienda abiliterà la funzionalità Recall per gli iscritti al programma Windows Insider.

Si tratta della possibilità per il computer di registrare ciò che una persona fa, in ogni applicazione, per poter tornare indietro e modificare i processi. Copilot Daily è un notiziario audio personalizzato con notizie, meteo e informazioni rilevanti per l'utente, frutto della collaborazione con importanti testate giornalistiche come Reuters e Financial Times. Think Deeper permette al chatbot di essere ancora più intelligente, per soluzioni dettagliate in problemi di logica, matematica e codice.

In un'intervista a WIred Usa, il capo di Microsoft IA, Mustafa Suleyman ha parlato della volontà di rendere Copilot più empatico, un compagno digitale a 360 gradi. I possessori di Copilot Plus Pc avranno accesso a novità specifiche a partire da novembre. Ad esempio Click to Do, che esegue azioni rapide su qualsiasi elemento a schermo, come avviare ricerche, modificare immagini o condividere link.

Poi l'assistenza nella ricerca di Windows e Super Resolution, per migliorare la qualità delle immagini a bassa risoluzione. L'IA generativa è protagonista nel software Paint, dove può cancellare elementi indesiderati e crearne di nuovi, con il cosiddetto "riempimento generativo".

