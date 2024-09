L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE DIVENTA SEMPRE PIÙ "UMANA" - OPENAI HA PRESENTATO "O1", UN DI MODELLO DI IA CHE E' STATO ADDESTRATO PER "PENSARE" PRIMA DI FORNIRE RISPOSTE - GRAZIE A QUESTO METODO, IL PROGRAMMA PUÒ AFFRONTARE QUESITI PIÙ COMPLESSI COME QUELLI MATEMATICI, E DI SCRIVERE CODICE INFORMATICO, RIDUCENDO AL MINIMO GLI ERRORI TIPICI DI CHATGPT: "NEI NOSTRI TEST IL MODELLO SI COMPORTA IN MODO SIMILE AGLI STUDENTI DI DOTTORATO IN COMPITI DIFFICILI DI FISICA, CHIMICA E BIOLOGIA. ABBIAMO INOLTRE SCOPERTO CHE…"

(ANSA) - Un modello di intelligenza artificiale che ragiona di più e commette meno errori. E' quello che promette OpenAI, la casa madre di ChatGpt, che ha svelato 'o1', una nuova serie di modelli linguistici di IA, a cui le indiscrezioni dei giorni scorsi avevano dato il nome in codice Strawberry. Sia nella versione base ("preview") che "mini", o1 è stato addestrato per emulare il pensiero umano, dedicando più tempo all'analisi dei problemi prima di fornire una risposta.

Questo approccio consente al modello di affrontare quesiti più complessi come quelli matematici, e di scrivere codice informatico, riducendo al minimo gli errori tipici delle generazioni precedenti, le cosiddette "allucinazioni". "Nei nostri test - si legge sul blogpost ufficiale di OpenAI - il modello si comporta in modo simile agli studenti di dottorato in compiti difficili di fisica, chimica e biologia. Abbiamo inoltre scoperto che eccelle in matematica e nella codifica".

In un esame delle Olimpiadi internazionali di matematica, GPT-4o aveva risolto correttamente solo il 13% dei problemi, mentre ora 'o1' è arrivato all'83%. Tuttavia, la stessa OpenAI sottolinea che l'aggiornamento è ancora in via di sviluppo. "Come modello iniziale, non ha ancora molte delle funzionalità che hanno reso così utile ChatGpt, come la navigazione sul web e il caricamento di file e immagini. Ad oggi, Gpt-4o è il modello più completo".

