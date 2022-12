L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE MANDERA' IN PENSIONE GLI UMANI E PURE GOOGLE? - L'AZIENDA TECNOLOGICA OPENAI HA SVILUPPATO UN SOFTWARE COSÌ SOFISTICATO DA RENDERE INUTILE IL LAVORO DI MOLTI ESSERI UMANI MA PURE I MOTORI DI RICERCA - TRA LE SUE FUNZIONI CI SONO LA COMPOSIZIONE ISTANTANEA DI SAGGI E CODICI INFORMATICI E LA STESURA DI PROPOSTE DI MARKETING. NON SOLO: È IN GRADO DI COMPORRE POESIE E BARZELLETTE – ORA SI TEME CHE CHE POSSA FARE AI MOTORI DI RICERCA CIÒ CHE GOOGLE HA FATTO ALLE PAGINE GIALLE, MA...

DAGONEWS

Un'azienda tecnologica ha sviluppato un chatbot IA all'avanguardia, così sofisticato da poter rendere obsoleti i motori di ricerca, per non parlare di innumerevoli posti di lavoro.

Presentato la scorsa settimana dalla società OpenAI, “ChatGPT” ha già accumulato più di 1 milione di utenti in tutto il mondo grazie alle sue funzioni avanzate, che vanno dalla composizione istantanea di saggi complessi e codici informatici, alla stesura di proposte di marketing e piani di arredamento.

È persino in grado di comporre poesie e barzellette, un'abilità che in passato si pensava fosse relegata agli esseri umani.

In effetti, le capacità di ChatGPT hanno fatto temere che Google possa non avere il monopolio della ricerca online ancora per molto.

Buchheit ha affermato che l'IA farà alla ricerca sul web quello che Google ha fatto alle Pagine Gialle.

ChatGPT funziona applicando un algoritmo che si basa sulle risposte umane.

In parole povere, ChatGPT è molto più umano dei precedenti motori di ricerca, anche se con la ricchezza di dati di un supercomputer.

differenza chatgpt vs google

Per esempio, gli utenti che cercano su Google "qual è il dosaggio massimo di vitamina D al giorno" ricevono semplicemente un link a HeathLine.com. Tuttavia, ponendo la stessa domanda all'IA, questa ha formulato una dissertazione approfondita.

ChatGPT ha anche dimostrato la capacità umana di pensare in modo astratto.

"Quale bambino farà mai più i compiti a casa ora che esiste ChatGPT?" ha twittato la presentatrice televisiva Liv Boeree, riferendosi alla capacità del bot di elaborare al volo saggi completi e personalizzati.

Grazie alle sue capacità sovrumane, ChatGPT potrebbe potenzialmente ridefinire l'economia sostituendo gli esseri umani in lavori che vanno dalla costruzione di siti web, all'architettura, al giornalismo.

Inoltre, secondo BleepingComputer.com, ha capacità "pericolose" come la capacità di programmare malware ed e-mail di phishing. I critici hanno sottolineato i suoi pregiudizi intrinseci, tra cui la dichiarazione che i migliori scienziati sono bianchi e maschi.

Si teme anche che il bot possa rappresentare una minaccia esistenziale per l'umanità.

"ChatGPT è spaventosamente buono. Non siamo lontani da un'IA pericolosamente forte", ha twittato questa settimana Elon Musk, uno dei primi investitori di OpenAI, la società dietro ChatGPT.

Domenica il capo di Twitter ha dichiarato di aver messo in pausa le collaborazioni tra la piattaforma di social media e OpenAI a causa di domande sulla "struttura di governance" e sui "piani di guadagno".

Tuttavia, il bot potrebbe non essere la rovina degli esseri umani, almeno non ancora.

ChatGPT è sorprendentemente suscettibile agli errori: Thompson ha sottolineato come, alla domanda se il filosofo Thomas Hobbes credesse nella separazione dei poteri, l'IA presumibilmente onnipotente abbia erroneamente invocato un'argomentazione di John Locke, contemporaneo di Hobbes.

Inoltre, spesso sbaglia le equazioni matematiche in tre parti, come ad esempio quando afferma che 4839 + 3948 - 45 = 8.787. Thompson attribuisce questo inconveniente al fatto che è programmato per abbinare modelli di dati piuttosto che per calcolare numeri.

Secondo il Times di Londra, "la sua base di conoscenze arriva solo fino all'anno scorso". OpenAI ha ammesso che il bot può dare "risposte plausibili ma errate o insensate".

esempio chatgpt