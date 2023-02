L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE SOSTITUIRÀ QUELLA "REALE"? - LA SILICON VALLEY È IN AGITAZIONE PER LE CAPACITÀ DEI "CHATBOT", CHE POTREBBERO FAR SCOMPARIRE MILIONI DI POSTI DI LAVORO, MA ANCHE PER LA QUANTITÀ DI INFORMAZIONI FALSE CHE PRODUCONO - AD OGGI LA TECNOLOGIA È ANCORA NELLA FASE "INFANTILE", MA QUANDO DIVENTERÀ "ADULTA" POTRÀ VERAMENTE RIMPIAZZARE LA CREATIVITÀ UMANA? - SUL WEB SPUNTANO BOT CHE IMPERSONANO SHAKESPEARE, EDGAR ALLAN POE E IL RAPPER KENDRICK LAMAR…

Estratto dell'Articolo di Maureen Dowd per The New York Times pubblicato da “la Stampa”

L'invasione aliena è incominciata. Alcuni esperti dicono che, quando decollerà, l'intelligenza artificiale sarà simile all'atterraggio dei marziani sul National Mall, il grande viale monumentale di Washington. [...] Quando l'IA passerà all'età adulta e non sarà più tanto artificiale, saremo retrocessi al rango di animali domestici, come ha detto rassegnato Steve Wozniak.

La Silicon Valley è in agitazione per le capacità di un chatbot sperimentale denominato ChatGPT, [...] Si deplora il fatto che ChatGPT [...] farà scomparire milioni di posti di lavoro. Perché assumere un laureato, se un bot riuscirà a svolgere il medesimo lavoro più velocemente e con minor spesa? Non ci saranno più controversie sulle regole da applicare a chi lavora da casa. Non ci saranno più lotte sindacali. Non ci sarà bisogno di attirare l'IA di nuovo in ufficio con una pizza.

ChatGPT ha scoperchiato un vaso di Pandora di paure esistenziali. I cervelloni della Silicon Valley hanno parlato di misure di sicurezza e di interruttori che disattivano l'IA. [...] Quando l'IA potrà lanciare campagne di disinformazione alla velocità della luce, la democrazia avrà una possibilità? [...] I malintenzionati si serviranno dell'IA per promuovere il fanatismo o dirottare le armi nucleari?

Alcuni anni fa, ho intervistato i fondatori di OpenAI a San Francisco, insieme ad altri esperti di tecnologia informatica della Silicon Valley. È stato allora che mi sono resa conto che siamo spacciati. Per i Signori del Cloud, che forgiano il loro nuovo mondo raffinato, noi siamo videoregistratori. [...] Ho letto che è possibile usare l'IA avanzata per intervistare personaggi storici e così ho fatto l'intervista dei miei sogni, conversando con il Bardo.

«Salute, messere o madonna» ha detto ChatGPT, impersonando Shakespeare. [...]

No, non è Shakespeare. Eppure, gli dico, mi piacerebbe essere la protagonista di una commedia shakespeariana! A ChatGPT sono occorsi solo pochi istanti per scrivere La fanciulla intelligente. [...] Sembra più la trama di un film di rapine con Salma Hayek.

Ho trascorso il resto del pomeriggio a chiedere sonetti d'amore a John Donne, Emily Dickinson ed Edgar Allan Poe, che mi ha definito una «columnist eloquente». Ho cercato di rivolgermi a Sylvia Plath, ma ChatGPT ha detto che sarebbe stato «inopportuno». La simulazione più divertente è stata quella di A.I. Kendrick Lamar, che mi ha scritto una poesia rap: «Ascolta un po', ti racconto la storia di una giornalista pungente come un chiodo. Usa la penna e ci sa fare e i politici fa tremare». Per adesso, ChatGPT batte solo a macchina, non scrive. La scintilla creativa ha bisogno di umanità. Presto, però, l'IA potrebbe diventare senziente. E, a quel punto, a noi animali domestici serviranno le nostre ciotole.