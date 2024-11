25 nov 2024 16:38

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE SUPERERÀ LA CREATIVITÀ UMANA? - CHATGPT È RIUSCITO A CREARE ALCUNE POESIE CHE SONO QUASI INDISTINGUIBILI DA QUELLE DI GRANDI AUTORI COME SHAKESPEARE - LO RIVELA UNO STUDIO DELL'UNIVERSITÀ DI PITTSBURGH: LE PERSONE COINVOLTE NELLA RICERCA NON SONO STATE IN GRADO DI RICONOSCERE IN MODO AFFIDABILE LE DIFFERENZE TRA LE POESIE UMANE E QUELLE CREATE DAI "BOT", MOSTRANDO IN ALCUNI CASI PREFERENZE PER I LAVORI REALIZZATI DALL'IA - MA UNA VOLTA SCOPERTO L'"AUTORE" DEI TESTI, I PARTECIPANTI AVREBBERO…