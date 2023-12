22 dic 2023 16:30

L'INTELLIGHENZIA AMERICANA DICHIARA GUERRA ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - A NEW YORK UN GRUPPO DI 11 AUTORI, TRA CUI ALCUNI VINCITORI DEL PREMIO PULITZER, HA FATTO CAUSA A OPENAI E MICROSOFT - GLI SCRITTORI SOSTENGONO CHE LE AZIENDE VIOLANO IL COPYRIGHT "RACIMOLANDO MILIARDI DALL'UTILIZZO NON AUTORIZZATO DI LIBRI DI SAGGISTICA" - NON È LA PRIMA VOLTA CHE L'AZIENDA CHE HA SVILUPPATO "CHATGPT" VIENE QUERELATA PER LA VIOLAZONE DEI DIRITTI D'AUTORE, MENTRE PER "MICROSOFT"...