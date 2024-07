L'INVASIONE RUSSA DELL'UCRAINA È UN ORRORE SENZA FINE - C'E' UN ALTRO CASO COME QUELLO DI BUCHA, MA QUESTA VOLTA I COLPEVOLI SAREBBERO GLI UCRAINI - I FILO-RUSSI SOSTENGONO CHE NELLA CITTÀ DI AVDEYEVKA, NEL DONETSK, DIVERSE DOZZINE DI CADAVERI DI CIVILI SONO STATE RIESUMATE DA FOSSE COMUNI: ALCUNI RIPORTAVANO SEGNI DI TORTURE - IL CONSIGLIERE DI ZELENSKY, PODOLYAK, COMMENTA L'ATTACCO RUSSO SULL'OSPEDALE PEDIATRICO DI KIEV: "PUTIN CREDE CHE LE STRAGI DI BAMBINI AIUTINO LA RUSSIA. RITIENE CHE POSSA AUMENTARE LE PRESSIONI INTERNAZIONALI PER AVVIARE UN NEGOZIATO..."

FOSSE COMUNI DI CIVILI TORTURATI TROVATE NEL DOTESK

FOSSE COMUNI A AVDEYEVKA

(ANSA) - I corpi di civili, alcuni dei quali presentano tracce di tortura, sono stati riesumati nella città di Avdeyevka nella Repubblica popolare di Donetsk, ha detto alla TASS un deputato della DPR. "Diverse dozzine di corpi di civili sono stati riesumati ad Avdeyevka.

Si trattava di un luogo di sepoltura improvvisato. Le cause di morte sono diverse. Alcuni avevano tracce di tortura", ha affermato Sergey Prokopenko, primo vicepresidente del parlamento della DPR. Secondo Prokopenko si sta cercando di identificare i morti e ritrovare i loro parenti.

PODOLYAK, PER PUTIN LE STRAGI DI BAMBINI AIUTANO LA RUSSIA

attacco russo su ospedale di kiev 1

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Sin dalle prime notizie che arrivavano dall'ospedale pediatrico bombardato lunedì mattina non ho avuto dubbi che si è trattato di un attacco russo deliberato, pensato e voluto contro un grande istituto di cura europeo per i bambini". Lo spiega Mikhailo Podolyak, che è uno dei più noti consiglieri del presidente Zelensky, in un'intervista al Corriere della Sera.

"Lo scopo del raid assassino è ovvio: aumentare la pressione psico-emotiva, intimidire tramite atrocità su larga scala, enfatizzare l'idea per cui l'Ucraina dovrebbe arrendersi al più presto e accettare le folli richieste della Russia", aggiunge. "Se la Russia perde la guerra in ogni caso verrà chiamata a rispondere dei suoi crimini di massa. Quindi, a questo punto, un massacro in più o in meno agli occhi di Putin conta molto poco.

militari russi a bucha

Lui invece crede che proprio le stragi di bambini aiutino la Russia - spiega ancora il consigliere del presidente ucraino - a non perdere la partita e anzi ritiene che ciò possa aumentare le pressioni internazionali per avviare un negoziato che dovrebbe contribuire a cancellare le responsabilità per i crimini di guerra".

Infine quello sull'ospedale dei bambini da parte della Russia, "è stato un attacco dimostrativo proprio alla vigilia del vertice Nato a Washington. In questo modo Putin colpisce direttamente e deliberatamente la reputazione dell'Alleanza occidentale, lanciando un messaggio di questo tipo: 'Guardate bene, io posso uccidere anche i bambini, ma la Nato non è capace di prendere contromisure. Io sono il più forte'", conclude.

