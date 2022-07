12 lug 2022 08:13

L'ISIS VOLEVA COLPIRE GRANDI CITTÀ DELL'EUROPA OCCIDENTALE NEL 2015 CON ATTACCHI CHIMICI E AVEVA “ASSUNTO” PER L'OPERAZIONE SALIH AL-SABAWI (NOTO COME ABU MALIK), INGEGNERE ADDESTRATO IN RUSSIA, CHE STAVA LAVORANDO ALLA MESSA A PUNTO DI NUOVE ARMI CHIMICHE USANDO LA TOSSINA BOTULINICA E LA RICINA - LO RIPORTA IL “WASHINGTON POST”: "L'INTENZIONE DI SABAWI ERA CREARE DIVERSI TIPI DI AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI DA USARE IN CAMPAGNE MILITARI E IN ATTACCHI TERRORISTICI CONTRO LE MAGGIORI CITTÀ EUROPEE"