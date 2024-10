L'ISOLA DI MOHAMMED BIN SALMAN: UN PARADISO PER RICCHI - IL PRINCIPE SAUDITA, AMICO DI RENZI, INVITA MILIONARI, PERSONAGGI DELLO SPETTACOLO E INFLUENCER SULL'ISOLA DI SINDALAH (DISEGNATA DALLO STUDIO LUCA DINI DESIGN & ARCHITECTURE) PER "TESTARE" IL SUO PROGETTO - BIN SALMAN HA IDEATO UN RESORT EXTRALUSSO NEL MAR ROSSO DOVE I RICCHI CHE SI VOGLIONO ISOLARE POSSONO ARRIVARE CON GLI YACHT, FARE IL BAGNO E SPENDERE UN MUCCHIO DI SOLDI - IL COSTO DELL'OPERAZIONE? TRA I 500 E I 1500 MILIARDI DI DOLLARI...

Traduzione dell’articolo di Matthew Martin and Abeer Abu Omar www.finance.yahoo.com

Pochi giorni prima che l'Arabia Saudita dia il via alla sua più importante conferenza sugli investimenti, un gruppo selezionato di ospiti darà un primo sguardo alla scommessa da mille miliardi di dollari del principe ereditario Mohammed bin Salman, secondo cui il regno ha un futuro che va oltre il petrolio.

Un gruppo esclusivo di finanzieri, personaggi dello spettacolo e influencer di tutto il mondo si recherà questa settimana a Sindalah Island, il primo progetto ad aprire le porte della città di Neom. Il resort ospita hotel extralusso e spiagge incontaminate, oltre a un porto turistico con 86 posti barca dove i ricchi possono attraccare i loro yacht e tuffarsi nelle acque cristalline del Mar Rosso.

Molto dipende dal successo di Sindalah e della più ampia area nel nord-ovest del regno che è stata ribattezzata Neom e la cui costruzione dovrebbe costare dai 500 miliardi di dollari ai 1.500 miliardi di dollari - la mossa più audace del principe ereditario Mohammed. L'inaugurazione arriva pochi giorni prima che il regno dia il via all'ottava edizione della Future Investment Initiative, una conferenza in stile Davos che dovrebbe attirare i massimi dirigenti di Wall Street e della Silicon Valley.

“C'è ancora molto da fare per quanto riguarda i partenariati e gli investimenti, quindi il tempismo con la FII avrebbe senso”, ha dichiarato Karen Young, ricercatrice senior presso il Center on Global Energy Policy della Columbia University. “Se gli investitori vedessero la realizzazione di alcune grandi infrastrutture per l'energia, l'acqua e i trasporti, questo farebbe molto per infondere fiducia nell'impegno del governo nei confronti delle grandi installazioni di Neom”.

Progettata per essere tutto, da un porto futuristico, a una destinazione turistica di alto livello, a un hub per l'energia pulita, a una sede per la Coppa del Mondo FIFA e per i Giochi invernali asiatici, Neom non è mai stata a corto di ambizioni.

Doveva essere la città del futuro che voleva “rivoluzionare la vita quotidiana”. Non si trattava solo di un'occasione per rimodellare le città saudite - sostituendo le centrali elettriche che bruciano petrolio e che emettono anidride carbonica con impianti a energia rinnovabile - ma di un'audace promessa di reimmaginare l'aspetto e il funzionamento delle città a livello globale.

Tuttavia, il suo sviluppo è stato afflitto da sfide legate alla trasformazione della visione del principe ereditario Mohammed in realtà. Gli investitori stranieri hanno tardato a sostenere i piani e le prospettive per le casse dello Stato sono state più deboli di quanto si pensasse solo pochi anni fa, con il petrolio scambiato ben al di sotto dei 100 dollari. Di conseguenza, i bilanci sono stati tagliati e lo sviluppo di alcune parti del progetto è stato ritardato.

Questa storia si basa su interviste con oltre una mezza dozzina di persone vicine al progetto, che hanno chiesto di non essere identificate perché le informazioni sono private.

“Questi progetti ambiziosi sono grandi scommesse”, ha dichiarato Robert Mogielnicki, studioso residente presso l'Arab Gulf States Institute di Washington. “La mia sensazione è che il governo saudita sia pronto ad assumersi l'onere principale del finanziamento di molti giga-progetti nel breve termine, mentre si prevede che maggiori investimenti del settore privato e stranieri si concretizzeranno nel medio e lungo termine”.

In una dichiarazione, un portavoce di Neom ha affermato che tutte le sue cinque regioni sono “in fase di sviluppo attivo”. Il principe ereditario Mohammed ha iniziato a concepire Neom nel 2015, descrivendo la necessità per l'Arabia Saudita di avere una “capitale commerciale ed economica”.

Ha delineato la sua visione di una città in cui tutto fosse collegato dall'intelligenza artificiale, dallo shopping all'intrattenimento, all'assistenza sanitaria e ai viaggi. Un calendario ambizioso prevedeva un'offerta pubblica iniziale della città entro il 2020 e l'apertura del progetto principale entro il 2025.

Oltre a Sindalah, sono stati pubblicizzati una dozzina di altri progetti turistici futuristici, molti dei quali sembrano presi in prestito dal set di un film di fantascienza. È in costruzione un impianto di idrogeno verde da 8,4 miliardi di dollari. In un'area montuosa, chiamata Trojena, verranno costruite piste da sci per ospitare i Giochi Asiatici Invernali nel 2029. Entrambi i progetti dovrebbero essere inaugurati nel 2026.

Ma ciò che più ha catturato l'immaginazione - e incitato gli scettici - è The Line, una coppia di edifici a specchio alti 500 metri e lunghi 170 chilometri (105,6 miglia) che si estendono dalla costa al deserto, a volte fondendosi con il paesaggio montuoso.

Più di ogni altra parte di Neom, la Linea si è rivelata la più impegnativa. I piani per aggirare i due grattacieli con ascensori che possono viaggiare in verticale e in orizzontale devono affrontare notevoli ostacoli tecnologici, ha detto una persona che ha familiarità con la questione.

Un altro piano per collegare tra loro i residenti di The Line attraverso un sistema ferroviario superveloce che dovrebbe garantire che nessuno sia mai a più di 15 minuti di distanza da un altro residente, nonostante l'enorme distanza fisica che li separa, incontra problemi simili.

La costruzione di The Line avviene per fasi, con la prima fase ben avviata e in fase di realizzazione, ha dichiarato il portavoce di Neom. La tecnologia per gli ascensori multidirezionali esiste e il progetto sta valutando varie opzioni e fornitori, secondo la dichiarazione.

Non sono solo gli aspetti pratici della costruzione di alcuni degli aspetti futuristici del progetto a rappresentare una sfida. La portata del piano minaccia di mettere a dura prova anche le vaste risorse finanziarie dell'Arabia Saudita, che comprendono un fondo sovrano con quasi 1.000 miliardi di dollari di attività e le entrate derivanti dagli enormi proventi petroliferi del regno.

Il governo ha approvato solo circa l'80% del budget richiesto da Neom per quest'anno, una delle prime volte in cui i suoi piani di spesa non sono stati approvati, come ha riferito in precedenza Bloomberg.

Per contribuire a colmare il divario, Neom aveva previsto di attingere agli investitori sauditi emettendo le sue prime obbligazioni islamiche. Secondo una persona che ha familiarità con la questione, anche questa emissione è stata ritardata perché l'azienda non ha ancora pronto un bilancio per il 2023 da presentare agli investitori.

La combinazione di finanze tese e difficoltà pratiche significa che alcune parti di The Line hanno dovuto essere ridimensionate. A un certo punto il governo sperava di avere 1,5 milioni di residenti nella linea entro il 2030. Da allora ha ridotto le previsioni di costruzione, puntando a ospitare meno di 300.000 residenti entro quella data.

In generale, Neom doveva diventare una visione del futuro del Paese. Non sarebbe stato solo un gigantesco progetto immobiliare, ma avrebbe avuto una propria zona legale e una propria regolamentazione. Tuttavia, a sette anni dal suo lancio, lo sviluppo del codice normativo promesso è stato irto di problemi tanto quanto il suo sviluppo fisico.

Un team di avvocati ha trascorso anni a scrivere il quadro giuridico della città, ma non è ancora stato completato. Finché non sarà completato, attrarre investitori stranieri in una giurisdizione dalla legalità incerta si è rivelata una sfida.

“Sarei sorpreso se a Neom non venisse applicata una qualche forma di status di zona economica speciale”, ha dichiarato Mogielnicki, che ha anche scritto un libro sul ruolo delle zone franche nella regione. “La formulazione di quadri giuridici efficaci e attraenti associati alle zone economiche richiede tempo, e la costruzione della fiducia degli investitori stranieri in questi quadri giuridici richiede ancora più tempo. Anche se i politici vorrebbero che fosse così, non esistono scorciatoie facili”.

Certo, Neom è riuscita ad attirare alcune imprese straniere. Il progetto di idrogeno verde ha il sostegno del fornitore di gas industriali Air Products, con sede negli Stati Uniti, e Sindalah è destinata a ospitare diversi hotel gestiti da Marriott International Inc. Un portavoce ha dichiarato che c'è un crescente interesse da parte degli investitori per l'agenda legislativa sviluppata per Neom.

