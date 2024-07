L'ITALIA SUL BINARIO MORTO - L'ESTATE DA INCUBO DELLA RETE FERROVIARIA DEL NOSTRO PAESE, TRA GUASTI E MALTEMPO CHE STANNO PROVOCANDO GRAVI RITARDI LUNGO TUTTO LO STIVALE - NON SOLO L'IMBUTO FERROVIARIO A FIRENZE DI QUALCHE GIORNO FA, CHE HA "DERAGLIATO" I PIANI DI MIGLIAIA DI TURISTI IN VIAGGIO, MA IN TUTTA ITALIA SONO STATI REGISTRATI INTOPPI ALLA CIRCOLAZIONE - NON AIUTA IL FATTO CHE FS ABBIA PIANIFICATO DIVERSE OPERE DI MANUTENZIONE – IL NUOVO AD DONNARUMMA CORRE AI RIPARI RAFFORZANDO IL “COMITATO DI CRISI” INTERNO...

Estratto dell'articolo di Aldo Fontanarosa per “la Repubblica”

Alle 16 e 14 di ieri, il tabellone delle partenze di Roma Termini è un invito al pianto per turisti, manager, anziani, bambini. Maglia nera al Frecciarossa per Milano Centrale delle 15 e 10, dato in partenza con un’ora di ritardo. Appena cinquanta minuti di ritardo per le Frecce dirette a Torino e Venezia. Cinquanta anche per Italo, destinazione Napoli.

[…] Sulla linea dell’alta velocità, un Italo si è guastato, verso le 16 e 20. Siamo tra Anagni (Frosinone) e Labico, vicino Roma. Otto Frecce sono dirottate così via Cassino o via Formia. Alle 13 e 40, si guasta la linea a Pignataro, nel Casertano. Il problema è risolto con una certa tempestività, alle 15. Ma intanto pagano pegno tre Frecce da Salerno o Napoli verso Milano, Torino e Venezia. Più o meno in quella fascia oraria, un Italo per Udine parte da Napoli Centrale alle 15 e 44 e arriva nella vicinissima Napoli Afragola alle 17 e 06. Un po’ troppo.

[…] Da quelle parti deve essere successo qualcosa, tipo un guasto, anche il 13 luglio scorso. Che cosa esattamente, non è facile ricostruirlo perché qualcuno a Rfi, società del Gruppo Fs, butta la polvere sotto il tappeto. La pagina web con le informazioni sull’evento del 13 luglio non è più disponibile. E i tarantini, loro non devono soffrire? Un guasto tra Palagianello e Palagiano infligge un ritardo di oltre 60 minuti alla Freccia tra Taranto e Milano.

[...] Poi c’è il clima, certo. Non è normale che i fulmini, di 22 luglio, al mattino, si abbattano tra Valdarno e Arezzo, in Toscana. Ne fanno le spese 56 convogli veloci almeno fino alle 10 quando il danno alle strumentazioni di terra è risolto.

Al suo arrivo, a fine giugno, il nuovo ad di Fs, Stefano Donnarumma, ha subito rafforzato il “comitato di crisi” interno. L’obiettivo è garantire riparazioni tempestive ai guasti; e assistenza ai viaggiatori bloccati, tipo acqua e cibo.

Fs sta anche gestendo un complesso piano di interventi tra nuove opere, manutenzioni ordinarie e straordinarie. Un piano attuato senza ridimensionare l’offerta di posti a bordo, ma che può impattare sulla regolarità del servizio.

