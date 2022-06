17 giu 2022 19:24

L'ITALIA CI HA PRESO GUSTO CON LE ARMI DA GUERRA - È ARRIVATO ALL'AEROPORTO MILITARE DI GHEDI, IN PROVINCIA DI BRESCIA, IL PRIMO CACCIABOMBARDIERE F-35 CHE PUÒ TRASPORTARE TESTATE NUCLEARI - L’AERONAUTICA MILITARE L'HA DESTINATO AL GRUPPO DEI “DIAVOLI ROSSI” NELL’AMBITO DEL 6° STORMO: HA CARATTERISTICHE CHE LO RENDONO PIÙ ADATTO ED UTILIZZABILE PER UN ATTACCO NUCLEARE PREVENTIVO, IL COSIDDETTO "FIRST STRIKE" - VIDEO