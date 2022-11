13 nov 2022 16:40

E' MORTO IL COGNATO DEL BOSS, NIENTE MERCATO – I VENDITORI AMBULANTI DEL MERCATO RIONALE DEL QUARTIERE SAVORITO, A CASTELLAMMARE DI STABIA, NON HANNO ALLESTITO IL MERCATO IN SEGNO DI LUTTO PER LA MORTE DEL BOSS LOCALE DELLA CAMORRA – I VENDITORI SAREBBERO STATI “INVITATI” DAL CLAN LOCALE DEGLI IMPARATO A RISPETTARE IL LUTTO DEL BOSS…