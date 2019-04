SALVINI METTE IL PISTOLONE IN MANO ALLE FORZE DELL’ORDINE: “A GIUGNO AVRANNO IN DOTAZIONE LA PISTOLA ELETTRICA" - A SETTEMBRE 2018 ERA PARTITA LA SPERIMENTAZIONE IN DODICI CITTÀ ITALIANE - SARÀ AFFIDATA A POLIZIA, CARABINIERI E GUARDIA DI FINANZA, MA DOPO CHE DIVERSI COMUNI HANNO CHIESTO L'ESTENSIONE ANCHE AI VIGILI URBANI, È STATA INSERITA LA POSSIBILITÀ PER I COMUNI ITALIANI OLTRE I 100MILA ABITANTI DI DOTARE GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DI PISTOLE… - VIDEO: COME FUNZIONA IL TASER