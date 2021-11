29 nov 2021 12:36

L'OCCASIONE DEL DERBY FA L'UOMO LADRO - UNA BANDA DI CRIMINALI HA ASPETTATO MILAN-INTER DEL 7 NOVEMBRE SCORSO PER SVALIGIARE LA CASA DI COMO DEL GIOCATORE NERAZZURRO VIDAL, IMPEGNATO IN CAMPO: IL BOTTINO È STATO UN SUV, ORI E GIOIELLI VARI - SECONDO IL SINDACO È IL QUARTO FURTO NELLA ZONA: SE NON ALTRO I MALVIVENTI NON SONO RIUSCITI A RUBARE LA FERRARI 448 SPIDER E SOPRATTUTTO IL "PANDINO" DEL CILENO…