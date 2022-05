8 mag 2022 17:21

L'OCCIDENTE INVIA IN UCRAINA ARMI NON CONVENZIONALI: BONO VOX E THE EDGE DEGLI U2 SI ESIBISCONO NELLA METROPOLITANA DI KIEV - IL FRONTMAN E IL CHITARRISTA DELLA MITICA BAND IRLANDESE HANNO CANTATO CLASSICONI COME 'SUNDAY BLOODY SUNDAY', 'DESIRE' E 'WITH OR WITHOUT YOU' MENTRE RISUONAVANO LE SIRENE ANTIAEREO - "LA GENTE IN UCRAINA NON STA COMBATTENDO SOLO PER LA VOSTRA LIBERTÀ, MA PER TUTTI NOI CHE AMIAMO LA LIBERTÀ" – VIDEO