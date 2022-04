L'OCCIDENTE VA IN CRISI ISTERICA PER UN VESTITO - ELLIOT PAGE ESULTA PERCHE' AGLI OSCAR HA FINALMENTE HA POTUTO INDOSSARE UNO SMOKING (MA CHI TE LO VIETAVA?) - L'ARTISTA, CHE A DICEMBRE AVEVA FATTO COMING OUT DICHIARANDOSI TRANSGENDER, HA RACCONTATO QUANTO SIA STATA "DOLOROSA" L'ESPERIENZA DI INDOSSARE ABITI SUL TAPPETO ROSSO AL PUNTO DA NON RIUSCIRE A RIGUARDARE LE IMMAGINI (SE QUESTO E' "DOLORE", GLI UCRAINI CHE DEVONO DIRE?)

Dagotraduzione dal Daily Mail

Elliot Page ha parlato della sua presenza agli Oscar di quest'anno, descrivendo la sua "gioia" nel poter indossare uno smoking per l'evento, il primo da quando si è dichiarata transgender nel dicembre 2020.

La star 35enne della Umbrella Academy ha sfoggiato un'elegante completo sul tappeto rosso durante la scintillante cerimonia di premiazione di quest'anno, indossando un classico smoking nero di Gucci, prima di salire sul palco per celebrare il 15° anniversario del suo film di successo Juno insieme a co -star come Jennifer Garner e JK Simmons.

Page afferma che la sua apparizione agli Oscar è stata un significativo passo personale, e ha descritto il momento come un «speciale, meraviglioso e gioioso» durante un'intervista in diretta su Instagram per celebrare l'inizio della Trans Week of Visibility and Action lunedì.

«Mi sento meglio di come mi sono mai sentito, tipo, non avrei mai pensato fosse possibile», ha detto Page sulla sua decisione di dichiararsi transgender, aggiungendo: «Solo il livello con cui mi posso sentire presente in uno spazio senza questa incessante ansia sottostante o una sorta di sensazione come se avessi bisogno di fuggire».

Parlando in particolare degli Academy Awards, l'attore ha continuato: «Sono momenti davvero speciali, meravigliosi e gioiosi». L'apparizione di Page agli Oscar di quest'anno arriva 14 anni dopo la sua priva volta, quando fu candidata come migliore attrice per il film Juno.

All'epoca, Page indossava un abito vintage Jean-Louis Scherrer, ma in un'Oprah dell'aprile 2021 ha rivelato che l'esperienza di indossare abiti sul tappeto rosso è stata così "dolorosa" per lui che non riusciva a sopportare di guardare le immagini di se stesso alla cerimonia di premiazione.

L'attore, che in precedenza aveva dichiarato di sapere di essere un ragazzo sin da quando era un bambino, ha ricordato al conduttore televisivo come, prima della pubertà, essere un "maschiaccio" fosse "accettato" - ma una volta raggiunta l'adolescenza, lo era meno. e dover indossare abiti da ragazza lo faceva sentire "malato".

Ha aggiunto che «non poteva esprimere il grado di dolore in cui mi trovavo» mentre promuoveva Juno, uscito nel dicembre 2007, e in cui interpretava un'adolescente incinta che si preparava a dare il suo bambino in adozione.

Page ha celebrato il 15° anniversario del film di successo agli Academy Awards di quest'anno, durante i quali ha elogiato l'impatto duraturo del film sugli spettatori, ricordando la sua stessa eccitazione iniziale nel leggere la sceneggiatura, che ha detto «lo ha catturato fin dalla prima pagina».

«Juno mi ha catturato fin dalla prima pagina ed è stato completamente infuso dalla voce distintiva dello [sceneggiatore] Diablo Cody. Era diverso da qualsiasi cosa avessi mai letto prima», ha detto al pubblico costellato di star durante la cerimonia.

Jennifer, 49 anni, è d'accordo, intervenendo: «15 anni fa, abbiamo provato tutti la sensazione esaltante di leggere una sceneggiatura completamente originale che sembrava nuova ed eccitante».

La toccante riunione arriva quasi 15 anni dopo la premiere di Juno; il film, uscito nel dicembre 2007, ha catapultato Page tra le celebrità globali.

