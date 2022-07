UN'OFFESA PER IL PALATO - IN CANADA L'AZIENDA "FRENCH'S KETCHUP" HA ANNUNCIATO IL LANCIO DEL "FRENCHSICLE", IL PRIMO GELATO AL KETCHUP - IL CONDIMENTO È APPREZZATISSIMO NEL PAESE, CON ADDIRITTURA IL 79% DEGLI ABITANTI CHE HA CONFESSATO DI AMARLO - IL FUTURO DELLA CUCINA O UNA TROVATA GENIALE DI MARKETING?

Maicol Mercuriali per www.italiaoggi.it

Così su due piedi è difficile immaginarla come una soluzione dissetante, ma in un Paese dove il 79% delle persone afferma di apprezzare o addirittura amare il ketchup, allora un ghiacciolo al gusto della celebre salsa assume tutta un'altra valenza.

Il 24 giugno ha fatto il suo debutto in Canada il Frenchsicle, il nuovo ghiacciolo in edizione limitata lanciato dal noto brand French's Ketchup in collaborazione con Happy Pops, un'azienda canadese specializzata in ghiaccioli completamente naturali a base di frutta vera e addolciti con zucchero di canna biologico.

French's celebra così la prima settimana d'estate, che sarà disponibile solo per sette giorni a Vancouver, Toronto e Leamington e per ogni pezzo acquistato French's donerà due pasti alla Food Banks Canada per affrontare l'insicurezza alimentare nel Paese.

Il gusto saporito del pomodoro in Frenchsicle è perfettamente bilanciato con un pizzico di «dolcezza salata». Composto al 100% da pomodori canadesi, combina alcune delle migliori tradizioni che la stagione ha da offrire: ketchup e ghiaccioli.

«Adoro creare prelibatezze innovative che si rivolgono ai diversi gusti del Canada», ha affermato Leila Keshavjee, fondatrice di Happy Pops, «Ho avviato questa attività per portare il sapore naturale e artigianale ai canadesi, quindi il ketchup di produzione locale della French's è un abbinamento perfetto. Non vedo l'ora che le persone provino questo condimento trasformato in ghiacciolo».

Il ketchup è uno dei modi più popolari per insaporire i piatti estivi. Secondo il sondaggio commissionato dalla stessa French's, i canadesi a cui piace il ketchup lo apprezzano di più con le patatine fritte (84%) e su piatti barbecue come hamburger, hot dog e salsicce (59%). Ora, però. possono rinfrescare le grigliate estive con il Frenchsicle.

«Sarà il divertimento dell'estate», ha detto Trevor Squires, country manager di McCormick & Company, società che detiene il marchio French's, «È emozionante celebrare il cibo e i sapori locali che sono alla base del Frenchsicle, il ghiacciolo è prodotto con pomodori 100% canadesi».

French's Ketchup è stato presentato per la prima volta all'Esposizione Universale del 1904. Ed è stato amore al primo morso con i canadesi: nel corso degli anni è diventato un punto fermo sulle tavole del Paese. Nel paniere dei prodotto French's ci sono anche senape, salsa Worcestershire, cipolle fritte croccanti e altro ancora. Ma con il ghiacciolo al ketchup la società ha osato per davvero.

