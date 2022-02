L'ONDA CHE T'AFFONDA - IN GERMANIA UN TRAGHETTO SI E' RITROVATO IN MARE MENTRE INFURIAVA LA TEMPESTA CON VENTI A 150 KM - I PASSEGGERI VENGONO SBALLOTTOLATI A DESTRA E A SINISTRA DAL MARE, FINCHE' UN'ONDA GIGANTE SI INFRANGE SULLA PRUA, SBRICIOLANDO I FINESTRINI E INDONDANDO IL SALONE... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Il maltempo si è abbattuto anche sulla Germania: la tempesta Ylenia ha portato venti a 150 km/h, e questo gruppo di viaggiatori si è trovato in mezzo al mare nel pieno del maltempo. Nel video, girato a bordo di un traghetto, si vede l’imbarcazione ballare sospinta dal movimento del mare finché un’onda gigante non si abbatte contro il muso della nave rompendo tutti i finestrini.

In un’altra inquadratura la prua dell’imbarcazione inabissarsi e poi, tornare a galla. Per fortuna non ci sono stati feriti.

