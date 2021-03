29 mar 2021 19:33

L'OPPIO DEI PIEPOLI - IL SONDAGGISTA NICOLA PIEPOLI A "UN GIORNO DA PECORA": "A 86 ANNI IN LOMBARDIA NON SO NEMMENO ANCORA LA DATA DEL MIO VACCINO. MI HANNO DETTO CHE NON C'ERANO PRODOTTI E CHE DOVEVO ASPETTARE IL MIO TURNO. ALLORA MI SONO RISCRITTO NELLA STESSA FARMACIA, DOVE HO "FINTO" DI ESSER NUOVO. MI HANNO RISPOSTO CHE RICEVERÒ VIA SMS O AL TELEFONO LE INDICAZIONI. PRESTO O TARDI MI FARANNO L'INIEZIONE, SE NON MORIRÒ PRIMA... IN QUEL CASO, PAZIENZA" - VIDEO