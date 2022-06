21 giu 2022 10:13

E' ORA DI ANDARE IN PENSIONE, JOE - SECONDO UN NUOVO SONDAGGIO, IL 64% DEGLI AMERICANI NON VUOLE CHE BIDEN SI RICANDIDI ALLA PRESIDENZA NEL 2024, E SOLO UN MISERO 21% HA RISPOSTO "SI'" - NEANCHE TRUMP SEMBRA GRADITO: IL 55% LO VORREBBE FUORI NEL 2024 - SE LA SFIDA SI SVOLGESSE OGGI, PERO', "THE DONALD" VINCEREBBE DI MISURA: 42% CONTRO IL 39% DEL PRESIDENTE IN CARICA E...