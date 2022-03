17 mar 2022 19:21

L'ORCO IN FAMIGLIA - È INIZIATO A TORINO IL PROCESSO PER IL MUSICISTA CHE PICCHIAVA LA MOGLIE E FILMAVA DI NASCOSTO LA FIGLIA 16ENNE - TUTTO È INIZIATO NEL 2019 QUANDO LA DONNA, GUARDANDO SUL COMPUTER DEL COMPAGNO, TROVÒ UN ARCHIVIO DI IMMAGINI CHE RITRAEVANO LA FIGLIA ADOLESCENTE IN MOMENTI DI INTIMITÀ, SOTTO LA DOCCIA O A LETTO...