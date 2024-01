LE DOSI DI "DROGA DELLO STUPRO", GLI INCONTRI SULLE APP GAY E L'INSOPPRIMIBILE PASSIONE PER L'AUGELLO DEL RELIGIOSO FINITO IN MANETTE...

DAGONEWS

Un prete che ha organizzato un'orgia gay, in cui un uomo è stato ricoverato in ospedale dopo un'overdose di pillole per la disfunzione erettile, è stato arrestato. Padre Tomasz Zmarzly, della chiesa della Beata Vergine Maria degli Angeli in Polonia, è stato accusato di reati sessuali e di droga, oltre che di omissione di soccorso nei confronti di una persona a rischio medico, a seguito di un'indagine della polizia sull'incidente.

Il religioso aveva organizzato una piccola festa con un gigolò e un suo amico nel suo appartamento nella città di Dabrowa Górnicza, nel settembre dello scorso anno. Ma quando alla polizia e ai paramedici è stato negato l'ingresso, dopo essere stati chiamati quando uno degli uomini è collassato, i PM hanno avviato un'indagine sul sacerdote per non aver soccorso l'uomo privo di sensi.

Le registrazioni telefoniche trapelate suggeriscono che alla vittima potrebbe essere stata somministrata la droga dello stupro nota come GHB. Secondo il quotidiano "Fakt", che ha ricevuto la registrazione, si sente un uomo, che si ritiene essere il gigolò, parlare freneticamente con i servizi di emergenza.

Nella telefonata, secondo il giornale, lo si sente singhiozzare: "Era così fatto... E mi hanno detto che non doveva essere toccato! Gli ho detto: "Controlla, gli ho sollevato la testa e stava schiumando dalla bocca...". Poi sarebbe stato sentito dire: "Ci sono le sbarre alle porte, non so perché... mi hanno buttato fuori, sbrigatevi!

'Sì, stavano prendendo del DHB o qualcosa del genere. Non lo so. Un po' di GHB e gocce o qualcosa del genere... Non lo so, mandate un'ambulanza qui. E la polizia". Quando la polizia e i paramedici sono finalmente entrati nell'appartamento, hanno trovato un uomo nudo e privo di sensi sul pavimento.

È stato portato in ospedale, dove poi si è ripreso. In seguito è emerso che padre Zmarzly, sospeso in seguito all'incidente, aveva anche cercato incontri su Grindr, un'applicazione per incontri gay.

Secondo il suo ex partner, che ha contattato il quotidiano locale Gazeta Wyborcza, Zmarzly si è rivolto all'app di incontri dopo essere stato incerto sul fatto di diventare sacerdote.

L'ex partner ha dichiarato: "Alla fine dei suoi studi in seminario, Tomek, consapevole della sua omosessualità, esitava se accettare o meno l'ordinazione sacerdotale. Ha frequentato Grindr, ma alla fine ha deciso di diventare sacerdote".

L'indignazione locale nella città fortemente cattolica ha visto un uomo tentare di bruciare la chiesa e "i fedeli" hanno impedito ai loro figli di partecipare alla funzione. Il sindaco locale ha anche tagliato i ponti con la chiesa, che è gestita dalla diocesi di Sosnowiec.

