O' POLACCO 'NNAMMURATO – UNO DEI DUE FRATELLI CHE HA SEQUESTRATO LA MODELLA INGLESE CHLOE AYLING AVRÀ UNO SCONTO DI PENA DI 5 ANNI PER AVER LASCIATO ANDARE LA RAGAZZA – DURANTE LA PRIGIONIA SI ERA INVAGHITO DI LEI TANTO DA ACCOMPAGNARLA VICINO AL CONSOLATO BRITANNICO DI MILANO – CADE L’IPOTESI DELLA “TROVATA PUBBLICITARIA” DELLA MODELLA, CHE IN PASSATO HA DETTO CHE PUR DI RIMANERE IN VITA AVREBBE FATTO SESSO CON I RAPITORI… – VIDEO + FOTOGALLERY HOT

Luigi Ferrarella per il “Corriere della Sera”

«Omnia vincit amor» non è proprio vero, almeno nelle tutt' altro che bucoliche aule dei processi, ma in fondo in chiave virgiliana il 30enne polacco Pawel Lukasz Herba gli deve quasi 5 anni di carcere in meno per il rapimento, commesso tra l' 11 e il 17 luglio 2017 insieme al 37enne fratello Michal Konrad, della 20enne modella inglese Chloe Ayling.

Quei quasi 5 anni in meno in secondo grado, rispetto ai 16 anni e 9 mesi in primo grado, di cui ora in Appello ha beneficiato grazie alla concessione dell' attenuante di aver infine lasciato andare la ragazza (di cui in aula aveva poi asserito di essersi quasi innamorato durante la prigionia) accompagnandola vicino al Consolato britannico a Milano.

Attenuante invece negata al fratello Michal Konrad Herba, che quasi negli stessi giorni è stato condannato a 16 anni e 9 mesi nel suo processo di primo grado, sfasato davanti alla Corte presieduta da Giuseppe Fazio per la sua opposizione alla estradizione dalla Gran Bretagna.

Con questa entità di pene non c' è più tanto da scherzare sulla «trovata pubblicitaria» del rapimento, disinvolto cavallo di battaglia dei tabloid inglesi che dopo la liberazione della ragazza di provincia ne avevano sfruttato la comprensibile propensione a capitalizzare interviste e servizi fotografici.

Anzi, ora proprio i giudici della condanna in appello di Pavel Herba rimarcano nella motivazione (relatrice Anelli, presidente Caputo) tutti i riscontri alle indagini della Squadra Mobile e del pm Paolo Storari (con l' allora procuratore aggiunto Ilda Boccassini) che svuotano la tesi difensiva di un sequestro «anomalo», cioé «simulato», o «concordato» o comunque «accettato».

Come i segni delle manette ai polsi e il foro di una siringa nel braccio della modella; in corpo le tracce della ketamina (pericolosissima se la ragazza fosse stata allergica) iniettatale per stordirla nel finto set fotografico allestito; un capello di lei e un capello di uno dei rapitori nel bagagliaio della Volvo dei fratelli; il Dna sulle manette e in casa; il tracciamento degli acquisti online dei passamontagna e della enorme borsa da viaggio per trasportare la ragazza. E perfino la quasi «confessione» nel carcere di Opera del primo fratello arrestato, che non immaginava di essere intercettato mentre istruiva la madre su cosa far fare al fratello complice ancora libero a Birmingham.

Ora, mentre la Corte d' Assise di Michal Konrad Herba gli infligge 16 anni e 8 mesi, al fratello Pavel la Corte d' Assise d' Appello abbassa la pena da 16 anni e 9 mesi a 12 anni e 1 mese perché gli riconosce invece l' attenuante dell'«essersi spontaneamente ed efficacemente adoperato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato».

Quando? Quando, «una settimana dopo la privazione della libertà, la restituiva volontariamente alla persona offesa e, con decisione apprezzabile, non la abbandonava senza risorse in una zona isolata del Piemonte in mezzo a sconosciuti che parlavano una lingua per lei incomprensibile, ma la accompagnava al sicuro in un Consolato del suo Paese».

