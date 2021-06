9 giu 2021 13:18

C'È UN PRIMO INDAGATO PER LA MORTE DELL'AMBASCIATORE ATTANASIO - SI TRATTA DI UN FUNZIONARIO DEL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE ACCUSATO DI OMESSE CAUTELE IN RELAZIONE ALL'OMICIDIO IN CONGO DEL DIPLOMATICO E DEL CARABINIERE IACOVACCI IL 22 FEBBRAIO SCORSO - IN UN SECONDO FILONE DELL'INCHIESTA SI IPOTIZZA IL TENTATIVO DI SEQUESTRO DI PERSONA CON FINALITÀ DI TERRORISMO: I DUE ITALIANI RIMASERO COINVOLTI IN UN CONFLITTO A FUOCO QUANDO...