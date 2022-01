E' QUI LA FESTA? BUCKINGHAM PALACE SI PREPARA A FESTEGGIARE IL GIUBILEO DI PLATINO DI ELISABETTA - LA STRAORDINARIA CELEBRAZIONE NON HA PRECEDENTI: NESSUN MONARCA INGLESE E' RIUSCITO A REGNARE COSI' A LUNGO - PER DARE IL VIA AI FESTEGGIAMENTI IL PALAZZO HA LANCIATO IL "CONCORSO BUDINO DI PLATINO" RIVOLTO A TUTTI I BRITANNICI PER TROVARE UN NUOVO...

Dagotraduzione dal Wall Street Journal

elisabetta ii 3

Una gara di pasticceria. Centinaia di feste di strada. Una grande parata militare e fari accesi in tutto il paese. Buckingham Palace sta facendo il possibile per celebrare i 70 anni di regno di Elisabetta II sul trono britannico. La straordinaria celebrazione del monarca più longevo del paese cercherà sia di commemorare il suo contributo storico alla nazione britannica sia di fungere da punto di raccolta dopo alcuni anni tumultuosi per il paese e per la sua monarchia.

Il 6 febbraio, la regina diventerà la prima monarca britannica a raggiungere il traguardo del giubileo di platino. Nei prossimi mesi si svolgeranno una serie di eventi, che culmineranno in un weekend di quattro giorni a giugno.

elisabetta ii 2

Non esiste un modello ufficiale per celebrare 70 anni sul trono britannico perché non è mai successo prima. Il monarca che più gli si è avvicinato è stata la regina Vittoria, che ha regnato per 63 anni prima della sua morte nel 1901.

Tuttavia, i piani stabiliti da Buckingham Palace seguono una formula familiare di divertimento pubblico e sfarzo reale.

La principale incognita è la misura in cui la regina, che ha 95 anni, parteciperà lei stessa ai festeggiamenti. Di recente si è ritirata da una serie di impegni pubblici a causa di problemi di salute. Ma ha portato avanti una serie di incontri virtuali, e rimane estremamente popolare tra il pubblico britannico. Un recente sondaggio YouGov ha rilevato che l'83% delle persone in Gran Bretagna ha un'opinione positiva di lei.

elisabetta ii 1

Per dare il via ai lavori, il palazzo ha lanciato oggi il "concorso budino di platino" per trovare un «nuovo budino dedicato alla regina». I britannici di età superiore agli otto anni possono presentare le loro ricette per il "pudding", come è noto il dessert nel Regno Unito, a una giuria.

L'obiettivo è quello di basarsi su altre prelibatezze con legami storici con la monarchia britannica, tra cui il pan di spagna Victoria, uno dei preferiti dell'ora del tè che prende il nome da quello della regina Vittoria, e il pollo dell'incoronazione, un piatto ideato nel 1953 per celebrare l'incoronazione della regina Elisabetta. Gli inventori della miscela di maionese e pollo originariamente la chiamavano Poulet Reine Elizabeth.

Altri eventi includeranno il Queen's Green Canopy, un piano per piantare un gran numero di "alberi celebrativi" in tutto il paese. A maggio, circa 500 cavalli e 1.000 artisti metteranno in scena uno spettacolo che secondo Buckingham Palace «porterà il pubblico al galoppo attraverso la storia».

regina elisabetta

I festeggiamenti culmineranno con un giorno festivo di quattro giorni a partire dal 2 giugno. Ci sarà una parata militare per celebrare il compleanno della regina, un servizio di ringraziamento e un concerto dal vivo a Buckingham Palace.

Ci saranno anche numerose feste di strada. Il palazzo afferma che sono in programma più di 200.000 eventi di quartiere. Già 1.400 persone si sono registrate per tenere quelli che vengono annunciati come "Grandi pranzi giubilari". I pub riceveranno probabilmente licenze speciali per rimanere aperti fino all'1, oltre l'orario di chiusura tipico delle 23.

Nel Platinum Jubilee Pageant, una processione chiamata River of Hope, composta da 200 bandiere di seta decorate con immagini disegnate da bambini, si farà strada lungo il Mall nel centro di Londra.

il messaggio di natale della regina elisabetta 8

La regina ereditò il trono nel febbraio 1952 alla morte di suo padre, re Giorgio VI, e fu incoronata nel giugno 1953. L'evento di febbraio noto come giorno dell'adesione è normalmente considerato un giorno di riflessione piuttosto che di celebrazione. Mentre la regina è nata ad aprile, il suo compleanno ufficiale e altri importanti eventi reali si svolgono tradizionalmente a giugno, quando il clima britannico è più bello.

I precedenti giubilei hanno visto la regina fare un tour sia nel Regno Unito che nel Commonwealth, un club composto principalmente da ex parti dell'Impero britannico. Ma sembra che sia stato ridimensionato in seguito ai problemi di salute del monarca.

la regina elisabetta con la principessa anna

La celebrazione a livello nazionale coincide con un periodo complesso per la corona britannica. Il nipote della regina, il principe Harry, ha lasciato i doveri reali. Ora vive negli Stati Uniti e quest'anno pubblicherà un libro di memorie che i funzionari reali temono infliggeranno danni alla reputazione della corona.

Nel frattempo, il secondo figlio della regina, il principe Andrea, è coinvolto in una battaglia legale a New York, accusato di aver abusato sessualmente di una ragazza di 17 anni all'inizio degli anni 2000. Nega tutte le accuse. Un giudice dovrebbe decidere a breve se la questione può diventare un processo.

Con l'avanzare dell'età della regina, c'è anche un controllo crescente su come se la caverà la corona senza di lei. La stessa regina è stata in lutto l'anno scorso quando suo marito, il principe Filippo, è morto. Suo figlio, il principe Carlo e suo nipote, il principe William, hanno assunto diversi incarichi chiave mentre si lei ritirava da alcune parti del lavoro impegnativo di monarca.

la regina elisabetta 3

È probabile che l'evento del giubileo mostri il futuro della famiglia reale e il suo passato, affermano gli osservatori reali.