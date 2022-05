E' QUI LA FESTA? - FINITO IL "MET GALA", DISMESSI GLI ABITI DORATI, LE SUPERSTAR CHE HANNO SFILATO SUL TAPPETO ROSSO SI SONO RIVERSATE PER LA CITTA' AD ANIMARE I TANTI AFTERPARTY - PUR DI ATTIRARE I VIP PIU' BLASONATI, OGNUNO HA MESSO SUL PIATTO IL MEGLIO: CARDI B SI E' SCATENATA BALLANDO SUI TAVOLI, IL DESIGNER LAQUAN SMITH HA OFFERTO A TUTTI I MITICI PANINI DI POPEYES E... - FOTO E VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Hanno trascorso la serata vestiti con i loro abiti eleganti mentre partecipavano all'annuale Met Gala e seguivano il tema del glamour dorato. Ma non appena finito l’evento, le star si sono affrettate a scatenarsi nei vari afterparty in corso per tutta la città.

A del calibro di Kendall Jenner, Hailey Bieber e Cardi B erano ansiosi di sciogliersi i capelli mentre facevano festa dopo l'evento. Così, dopo aver percorso la lunga scalinata con i loro tacchi altissimi, previo un cambio d’abito, Kendall Jenner e Hailey Bailey si sono rilassate sul divano.

Hailey si è riposata guardando il suo smartphone, forse cercando conferme sull’efficacia del suo look. La modella, 25 anni, ha fatto girare la testa all'inizio della notte quando è arrivata al Metropolitan Museum of Art con un abito bianco personalizzato di Yves Saint Laurent e un cappotto bordato di piume. Ma si è allontanata dal tema Gilded Glamour per un afterparty tenutosi a Zero Bond dove si è presentata con un paio di minuscoli hotpants di pelle e un bralet.

cardi b afterparty met gala 20223

Al Gala Kendall ha indossato uno splendido e voluminoso abito Prada con una gonna fluttuante adornata di volant, sfoggiando sorprendenti sopracciglia sbiancate. Per l’afterparty ha scelto invece un coordinato di pizzo trasparente che metteva in mostra completamente la sua lingerie rosa e il fisico snello.

Dall'altra parte della città Cardi B ha organizzato il suo afterparty con Playboy allo Standard e sembrava non mostrare segni di stanchezza: è stata vista ballare sui tavoli. Per il galà, la 29enne nativa del Bronx si è esibita in un look Versace dorato, adornato con monete e catene che mettevano in risalto le sue curve. Ma poi ha optato per un abito nero profondo con abbellimenti dorati sul corpetto e un design senza schienale che metteva in risalto i suoi numerosi tatuaggi.

erykah badu afterparty met gala 2022

Con una varietà di afterparty organizzati in tutta la città, tutti hanno fatto il possibile per assicurarsi di poter attirare gli ospiti migliori: il designer LaQuan Smith ha proposto una serie di hamburger di Popeyes ai suoi partecipanti.

Il Metropolitan Museum of Art Costume Institute Benefit, noto anche come Met Gala, è considerato da molti il "Super Bowl dei tappeti rossi delle celebrità". La serata più importante della moda si tiene tradizionalmente il primo lunedì di maggio per raccogliere fondi per il Costume Institute di New York City.

Il codice di abbigliamento di quest'anno era "glamour dorato" per abbinare il tema di "In America: An Anthology of Fashion", una continuazione di "In America: A Lexicon of Fashion" dell'anno scorso.

I biglietti per lo sfarzoso evento possono costare fino a 35.000 dollari ciascuno, mentre i prezzi per un tavolo vanno da 200.000 a 300.000 dollari. L’anno scorso la festa ha incassato 16,4 milioni di dollari.

brooklyn beckham afterparty met gala 2022 2

AdRegina King, la coppia di potere Blake Lively e Ryan Reynolds, e Lin-Manuel Miranda hanno ospitato questa volta, subentrando a Timothée Chalamet, Billie Eilish, Amanda Gorman e Naomi Osaka.

La direttrice di Vogue Anna Wintour ha supervisionato ancora una volta il beneficio come presidente, posizione che ricopre dal 1995. I suoi colleghi co-presidenti onorari sono il designer Tom Ford e il capo di Instagram Adam Mosseri.

Come di consueto, il tema sartoriale deriva dalla mostra di lancio del gala: 'In America: An Anthology of Fashion', la seconda mostra in due parti del curatore stellare Andrew Bolton che esplora le radici dello stile americano.

Bolton ha detto che otto registi hanno creato quelle che ha chiamato "vignette cinematografiche" nelle sale d'epoca dell'ala americana del museo.

kourtney kardashian travis barker afterparty met gala 2022

Questa mostra metterà in mostra alcuni designer meno noti e anche alcuni dei migliori registi cinematografici, tra cui Sofia Coppola, Martin Scorsese, il presentatore King e la vincitrice dell'Oscar l'anno scorso Chloé Zhao.

Gli altri quattro sono Ford, la celebre stilista che è anche un acclamato regista cinematografico, Janicza Bravo (Zola), Julie Dash (Daughters Of The Dust) e Autumn de Wilde (che ha diretto l'adattamento di Jane Austen Emma. ed è anche una fotografa) .

Simile all'evento di settembre, quest'anno c'erano 400 ospiti, un numero inferiore ai massimi pre-pandemia di 500-600 partecipanti.

La prima parte della mostra rimarrà esposta nelle sale dell'Anna Wintour Costume Center, insieme alla seconda parte, fino al 5 settembre.

olivia rodrigo afterparty met gala 2022

Più della metà dei pezzi della mostra di apertura verrà ritirata a rotazione e verranno esposti capi di stilisti non ancora presentati.

Il Met Gala è un'enorme fonte di denaro per il museo e fornisce al Costume Institute la sua principale fonte di finanziamento.

