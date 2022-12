23 dic 2022 16:21

E' STATO RINTRACCIATO E FERMATO L'UOMO SOSPETTATO DI AVER PUNTO CON UNA SIRINGA UNA DONNA IN VIA DEL CORSO - SI TRATTA DI UN 42ENNE ROMANO CON PRECEDENTI CONTRO LA PERSONA, CHE È STATO INDIVIDUATO GRAZIE AI FILMATI DELLE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA DEI NEGOZI DEL CENTRO - L'UOMO POTREBBE ESSERE DENUNCIATO PER LESIONI PERSONALI AGGRAVATE… - VIDEO