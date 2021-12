'STO CINEMA COSTA QUANTO UNA CENA - IL REMAKE DI "WEST SIDE STORY" HA INCASSATO SOLO 10,5 MILIONI DI DOLLARI NEL PRIMO WEEKEND DI PROGRAMMAZIONE, MA IL PROBLEMA NON E' IL FILM, "IL MIGLIORE DEL 2022" SECONDO MOLTI CRITICI, QUANTO IL PREZZO DEI BIGLIETTI: A NEW YORK SONO VENDUTI TRA I 22 E I 25 EURO, NEL RESTO DEGLI STATI UNITI INTORNO AI 15 EURO - DISNEY FARA' QUALCOSA AL RIGUARDO PRIMA DI ESSERE SOMMERSA DAI COMMENTI NEGATIVI?

La prima canzone di "West Side Story" è "Stasera, stanotte...". Ma la seconda riga non dovrebbe essere "Spenderemo 58 per un paio di biglietti per il cinema stasera".

Tuttavia, la Disney ha commesso un enorme errore di calcolo sul prezzo dei biglietti per "West Side Story" di Steven Spielberg. All'AMC Cinema dell'Upper West Side di New York tra Broadway e la 68th St. - lo stesso angolo in cui si svolge “West Side Story” del 1957 - i posti sono in vendita a 27,99 dollari (24,80 euro). Questo è nel cinema normale, non IMAX. Il prezzo per gli anziani è di 26,49 dollari (23,48 euro) e il prezzo per bambino è di 24,99 dollari (22,15 euro). Per un bambino. Aggiungi popcorn, soda e forse una baby sitter e hai un'esperienza di 100 dollari per una coppia che va al cinema o più.

I prezzi sono simili in tutto il paese. Nelle grandi città, dove oggi il pubblico di "West Side Story" dovrebbe affollarsi, gli affari sono comprensibilmente lenti. Ma 16,50 dollari (14,50 euro) per adulto nella maggior parte delle altre città è altrettanto un ostacolo, specialmente quando gli americani sono stati addestrati a rimanere a casa e guardare film in streaming.

La scorsa notte "WSS" ha guadagnato 3,3 milioni di dollari. Aggiungi 800.000 dollari dalle anteprime di giovedì e Disney sta guardando un vergognoso weekend di apertura da 10,5 milioni di dollari (9,30 milioni di euro). E questo dovrebbe essere il film dell'anno.

Ma per le persone duramente colpite dalla pandemia, già stanche e forse senza lavoro, alle prese con un'inflazione record al supermercato, un biglietto per il cinema da 20 dollari è scoraggiante al massimo. Per finire, vaste aree del paese sono state oggetto di forti tempeste questo fine settimana, sicuramente un enorme deterrente per allacciarsi le cinture e andare al cinema, mostrare una tessera di vaccinazione, indossare una maschera, ecc.

E non parliamo nemmeno del prezzo del gas.

“WSS” avrebbe dovuto essere un grande evento di famiglia, con sconti e incoraggiamenti. Per prima cosa, questo non è "Star Wars" e neanche "Fast and Furious". È un musical. Senza stelle. E nonostante abbia attori giovani, il materiale è di 60 anni fa. È musica di Leonard Bernstein e Stephen Sondheim, due persone di cui nessuno sotto i 40 anni ha sentito parlare. Non sono Justin Bieber e Ariana Grande.

Cosa sta succedendo qui? Come ha potuto Disney, lo studio di famiglia, aver frainteso così tanto la missione? E cosa faranno al riguardo, in fretta? Perché lunedì mattina dovranno affrontare una sfilza di storie che non saranno molto positive. È un grattacapo, d'accordo. Possono solo sperare che un numero enorme di nomination annunciate lunedì dai Critics Choice Awards spinga il pubblico a tornare nei cinema. Ma non a quei prezzi.

C'è stato un intenso interesse il giorno di apertura, e poi successivi ribassi sabato e domenica. I geni del marketing della Disney avrebbero fatto meglio a escogitare un piano per salvare "WSS" all'istante. Questo è il miglior film del 2022.

