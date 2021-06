C'È UNA SVOLTA SUL CASO SAMAN ABBAS? I CARABINIERI STANNO SCAVANDO VICINO A UNA SERRA DI NOVELLARA: SARÀ LÌ IL CORPO DELLA GIOVANE PACHISTANA SCOMPARSA DA 55 GIORNI? – IL VIDEO DI “DRITTO E ROVESCIO”: IL PADRE E LO ZIO DELLA DICIOTTENNE A GENNAIO ERANO IN PAKISTAN A INCONTRARE IL FRATELLO DEL FIDANZATO DI SAMAN (E MINACCIARLO DI MORTE SE NON AVESSE LASCIATO LA RAGAZZA?)

PADRE E ZIO saman abbas IN PAKISTAN

1 - SAMAN: IMMAGINI DEI FAMILIARI COL FRATELLO DEL FIDANZATO

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GIU - Pochi secondi che mostrano il padre di Saman Abbas con la giacca blu e lo zio materno con uno scialle marrone, a gennaio in Pakistan, incontrare il fratello del fidanzato della 18enne scomparsa da Novellara (Reggio Emilia).

Sono le immagini mostrate in esclusiva ieri sera nel corso della puntata di 'Dritto e Rovescio' su Rete4 che mostrano questo incontro ripreso dal fratello stesso, incontro di cui aveva parlato la ragazza ai carabinieri il 22 aprile, pochi giorni prima di sparire. Saman aveva infatti raccontato del viaggio del padre e dello zio in Pakistan per incontrare il fratello del suo ragazzo e delle minacce che avrebbero fatto, ossia di uccidere il suo fidanzato e tutta la sua famiglia se non l'avesse lasciata.

ricerche saman abbas 3

2 - SAMAN:CANI E STRUMENTI INDICANO PUNTO VICINO SERRA, SI SCAVA

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GIU - Si concentrano in particolare su una serra le ricerche del corpo di Saman Abbas, a Novellara, nel Reggiano. L'elettromagnetometro ha dato riscontri su un'area specifica, suffragati dai cani addestrati, impiegati in questi giorni per fiutare l'eventuale presenza di un cadavere. I carabinieri sono impegnati a scavare, e si sta utilizzando anche un bobcat. La ragazza diciottenne di origine pachistana è scomparsa da 55 giorni e si pensa sia stata uccisa dai familiari per essersi opposta a un matrimonio combinato.

