E' SU UN TURISTA ITALIANO IL PRIMO CASO DI VAIOLO DELLE SCIMMIE A CUBA - IL PAZIENTE È STATO RICOVERATO IN OSPEDALE ED È IN CONDIZIONI "CRITICHE" CON PERICOLO DI VITA - E' ARRIVATO LUNEDÌ A CUBA E MERCOLEDÌ SI È SENTITO MALE…

vaiolo delle scimmie

(ANSA-AFP) - E' su un turista italiano che è stato registrato il primo caso di vaiolo delle scimmie a Cuba. Il paziente - secondo il ministero della salute di L'Avana - è stato ricoverato in ospedale ed è in condizioni "critiche" con pericolo di vita. E' arrivato lunedì a Cuba e mercoledì si è sentito male. Le sue condizioni di salute sono progressivamente peggiorate e giovedì è stato trasferito in ospedale per "trattamenti intensivi, arrivando in arresto cardiaco". "Il turista italiano ha alloggiato in una casa in affitto e ha visitato diversi luoghi nelle province occidentali del paese", ha aggiunto il ministero.