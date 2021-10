E' TUTTO LIVE, ANCHE IL FURTO - UN GIORNALISTA EGIZIANO E' STATO SCIPPATO DEL SUO CELLULARE MENTRE ERA IN CORSO UNA DIRETTA FACEBOOK - IL LADRO, ARRIVATO IN MOTO, NON SI E' ACCORTO CHE LA TELECAMERA ERA ACCESA, E, AFFERRATO AL VOLO L'OGGETTO, SI E' DATO ALLA FUGA - INTANTO SUL SOCIAL I 40 MILA UTENTI CHE STAVANO SEGUENDO GLI AGGIORNAMENTI HANNO INIZIATO A DERIDERLO... - VIDEO

Ladro Egitto

Dagotraduzione dal Guardian

Un uomo è stato arrestato dopo aver rubato il telefono di un giornalista direttamente dalla sue mani durante una trasmissione in diretta in Egitto. Mahmoud Ragheb, giornalista del sito di notizie Youm7, stava filmando le conseguenze di un terremoto in diretta per le strade del Cairo quando un uomo in moto lo ha scippato togliendogli il telefono dalle mani.

Ladro Egitto 2

Il ladro si è trovato così inconsapevolmente in diretta e la sua faccia è stata trasmessa a migliaia di telespettatori mentre scappava fumando una sigaretta. Secondo i dati di Facebook, in quel momento più di 20mila persone stavano guardando il livestream. Molti si sono uniti alla ricerca del telefono perché la fotocamera è stata lasciata in funzione e il filmato è stato diffuso sui social.

Ladro Egitto 3

L’uomo è stata arrestato poche ore dopo a casa sua e portato alla stazione di polizia di Walyub dove ha confessato il crimine. Il video del furto è stato visualizzato più di 6,2 milioni di volte e ha ottenuto 45.000 commenti in poco più di 24 ore.

Gli spettatori hanno deriso il ladro, alcuni chiedendosi perché l’uomo si fosse preso la briga di guardarsi le spalle sfuggendo quanto il «mondo intero lo stava osservando».