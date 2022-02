L'UCRAINA CHIAMO': ANCHE LE BABBIONE IMBRACCIANO IL FUCILE - A MARIUPOL L'ESERCITO ORGANIZZA ESERCITAZIONI MILITARI PER I CITTADINI CHE VOGLIONO DIFENDERE LA PATRIA DALL'INVASIONE RUSSA: SI CHIAMA "FORZA DI DIFESA TERRITORIALE" ED E' UN ESERCITO DEL POPOLO - GLI ISCRITTI SONO MIGLIAIA, ANCHE PERCHE' 300MILA UCRAINI HANNO UN'ARMA: ORE DI ADDESTRAMENTO, CORSI CREATI DAL GOVERNO E DA CORPI PARAMILITARI, PRONTO SOCCORSO, TEORIA, TIRO AI POLIGONI... - FOTO E VIDEO

Dal "Corriere della Sera"

Esercitazioni a Mariupol

Da Mariupol, le foto delle «esercitazioni militari» che l’esercito ucraino dà ai cittadini che vogliono: si chiama «Forza di Difesa Territoriale», ed è un esercito di popolo. Migliaia d’iscritti (300 mila ucraini hanno un’arma), ore di addestramento militare, corsi creati dal governo ucraino e da corpi paramilitari privati: pronto soccorso, poi teoria, poi tiro in poligoni improvvisati un po’ ovunque, anche (come nelle foto) in posteggi o in aree picnic.

