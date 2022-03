L'UCRAINA SI ATTACCA ALL'AZOV - A MARIUPOL, IN SOCCORSO DELLA RESISTENZA UCRAINA, SONO ARRIVATI I NEONAZI DEL BATTAGLIONE AZOV, UN CORPO FORMATO DA 2500 UOMINI FRA NAZIONALISTI UCRAINI E VOLONTARI STRANIERI DI ESTREMA DESTRA - FONDATO NEL 2014 DA EX-TIFOSI DELLA SQUADRA METALLIST KHARKIV PER CONTRASTARE GLI INDIPENDENTISTI FILORUSSI DEL DONBASS, È STATO INTEGRATO NELLA GUARDIA NAZIONALE UCRAINA - IL BATTAGLIONE HA PUBBLICATO UNA SERIE ISTRUZIONI DI GUERRIGLIA PER LA POPOLAZIONE CHE SPIEGANO LE LORO TATTICHE…

La resistenza ucraina a Mariupol conta molto sull'agguerrito Battaglione Azov, formato da 2500 uomini, fra nazionalisti ucraini e volontari stranieri di estrema destra, comandato da Denys Prokopenko.

L'Azov ha diffuso su internet istruzioni di guerriglia per la popolazione che danno un'idea delle tattiche: «Bloccare le strade percorse dai mezzi di rifornimenti russi con alberi, reti, cancelli, dar fuoco ai boschi. Chi ha armi con visori ottici può mirare, a distanza senza uscire allo scoperto, alle ruote dei veicoli russi per fermarli. Ingannate il nemico bruciando pneumatici e paglia per far fumo e dar l'impressione che ci siano già stati bombardamenti nel villaggio».

Fondato nel 2014 da ex-tifosi della squadra di calcio Metallist Kharkiv per agire contro gli indipendentisti filorussi del Donbass, è stato integrato nella Guardia Nazionale Ucraina e non ha mai fatto mistero dell'ispirazione al nazismo. Anche se noto come "battaglione" ha le dimensioni di un reggimento che comprende due battaglioni di fanteria, un battaglione carri e vari plotoni specializzati, fra cui uno perla «difesa chimica, biologica, nucleare e radiologica».

