L'ULTIMA BOIATA POLITICAMENTE CORRETTA: IL PROSSIMO SUPERMAN SARA' NERO - LA WARNER HA ANNUNCIATO CHE STA LAVORANDO A UNA NUOVA STORIA: PROTAGONISTA E REGISTA (ANCORA IGNOTI) SARANNO DI COLORE - UN SUPEREROE DI COLORE ERA GIA' APPARSO NEI FUMETTI DC, IL DISEGNATORE CHE LO HA REALIZZATO SI ERA ISPIRATO A BARACK OBAMA - MA I DETTAGLI SUL PERSONAGGIO PER ORA SONO TOP SECRET - JJ ABRAMS PRODURRA' IL FILM

Dagotraduzione dal DailyMail

Black Superman

Il prossimo Superman sarà nero. Per la prima volta in assoluto l'attore che interpreterà il supereroe verrà scelto di colore, così come il regista del film.

Si tratta di una novità assoluta per il grande schermo, anche se un Superman nero è già apparso nei fumetti DC, nella serie del 2009 di Final Crisis 7: si tratta di Calvin Ellis, un supereroe arrivato da un universo alternativo, Earth 23, che quando veste abiti civili è il presidente degli Stati Uniti. Lo scrittore che lo ha ideato, Grant Morrison, si è infatti ispirato a Barack Obama.

Ma non è stato chiarito se il superman cinematografico sarà ispirato a Calvin Hellis. Ta-Neihisi Coates, lo scrittore che ha ampliato il mondo di Wakanda per i fumetti Marvel, sta ancora scrivendo la sceneggiatura e dovrebbe consegnarla alla Warner Bros per dicembre.

Black Superman

Secondo The Hollywood Reporter, i candidati al ruolo sono ancora tanti e nessuno sa chi sarà il protagonista. C'è chi ha parlato di Michael Jordan, chi crede che invece sarà un attore sconosciuto, come fu per Brandon Routh nel 2006 in Superman Returns.

L'ultima apparizione di Superman sul grande schermo risale al 2017, nel film Justice League. Allora ad interpretare il supereoe fu chiamato Henry Cavill. Altri Superman furono Christopher Reeve, Tom Welling e Dean Cain.

Tra i registi papabili per dirigere il film ci sono Barry Jenkins, Ryan Coogler, Steven Caple Jr., JD Dillard, Regina King e Shaka King.

Christopher Reeve

La produzione sarà invece affidata a JJ Abrahms.

Ta-Nehisi Coates Henry Cavill