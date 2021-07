Dagotraduzione dal New York Post

La sensualità non ha scadenza. E gli scatti dell'estate ne sono una prova: i più bollenti sono stati pubblicati da donne over 50.

Certo alcune star potrebbero essere state benedette dai geni, ma apparire così in forma non è proprio facile.

«Per sembrare così a 57 anni ci vuole lavoro… è tutta una questione di manutenzione» ha detto di recente l'attrice e star del reality Lisa Rinna, che ha appena compiuto 58 anni l'11 luglio.

Ecco uno sguardo ad alcune delle star più in voga dai 50 anni in su e ai segreti del loro successo anti-invecchiamento, dalle filosofie di fitness e superfood alle procedure costose.

Jennifer Lopez, 52

La focosa cantante e mamma di due figli insiste che il suo viso e il suo corpo siano naturali. Poco dopo aver lanciato la sua linea di prodotti per la cura della pelle, JLo Beauty, l’artista ha risposto alle critiche su Instagram. «È solo la mia faccia... Per la 500 milionesima volta... Non ho mai fatto Botox o qualsiasi iniettabile o intervento chirurgico!».

È innegabilmente attiva - le sue esibizioni prevedono ore di ballo, dopotutto - e si allena con più istruttori, tra cui la guru del cardio dance Tracy Anderson. Non si abbuffa di caffè e alcol e si carica di proteinemagre come manzo e salmone accompagnati da verdure. La Lopez è anche molto interessata agli integratori, crede nella «bellezza dall'interno», e pubblicizza la pillola che aumenta il collagene nella sua linea JLo Beauty che prende ogni giorno. È anche entusiasta della salute dell'intestino e ha collaborazioni con l’azienda di vitamine gommose Goli - ha detto che l'aceto di mele gommoso è il suo preferito - e una soda prebiotica alla moda, Poppi.

Demi Moore, 58

Anche se ha abbellito le copertine delle riviste nuda e recentemente ha posato un selfie su Instagram indossando un due pezzi del marchio di costumi da bagno Andie, Moore ha lottato a lungo con la consapevolezza del suo corpo. Nel suo libro di memorie del 2019 "Inside Out", la leggendaria attrice di "Proposta indecente" ha parlato del body shaming che ha vissuto da giovane attrice e delle pressioni e del "dolore e della tortura" che ha sopportato per rimanere magra. «Ho eliminato i carboidrati, ho corso, ho pedalato e ho lavorato su ogni macchina immaginabile», ha scritto.

Ma in un articolo uscito su Harper's Bazaar nel 2019, Moore ha confessato di aver abbandonato l'allenamento per quattro anni, prima provare la palestra virtuale The Mirror. Si dice che gli allenamenti di 15 minuti a basso impatto siano delicati sulle articolazioni mentre rafforzano e scolpiscono il corpo.

Paulina Porizkova, 56

La Porizkova entusiasma i follower di Instagram con le sue curve killer, soprattutto contro i critici che cercano di porre un limite di età artificiale alla bellezza. Il mese scorso, l'ex modella ha pubblicato una sua foto durante un allenamento, raccontando che fa sport da tre a cinque volte a settimana: «Lo odio dannatamente», ha detto, ma ha lodato il metodo Nofar. «Non mi piace sudare e sbuffare», ha detto la Porizkova, che origini ceche. «Se sedermi su un divano, mangiare una torta, bere vino e leggere facesse lo stesso per me come esercizio, non ci sarebbe competizione…. [ma] sono arrivata a scoprire che "lavorare" è quella piccola pillola perfetta che tutti cercano».

A Page Six Style ha raccontato cosa usa per la pelle: procedure non chirurgiche come la Ultherapy (che rassoda e solleva la pelle, 5.000 dollari a trattamento), l’Emsculpt (una macchina per il rimodellamento del corpo) e la penna al plasma (un trattamento antirughe che costa circa 350 dollari ad applicazione).

Halle Berry, 54

L'attrice ha addominali su cui puoi bilanciare un Oscar grazie alle ore di sudore che documenta sui social ai suoi sette milioni di follower. Ha lavorato con l'allenatore di celebrità Peter Lee Thomas per circa cinque anni. La coppia ha lanciato la piattaforma per la salute e il benessere, re•spin. L'attrice ha dichiarato a InStyle a marzo che il programma è incentrato sul fai da te. «Non hai bisogno di un abbonamento a una palestra per essere sano e in forma», ha detto. Berry preferisce mescolare gli allenamenti con forza, cardio, yoga e stretching. «Per me, è stato importante non sovraccaricare il mio corpo», ha detto alla rivista.

In una recente intervista sulla sua collaborazione con il marchio di abbigliamento sportivo britannico Sweaty Betty, l'attrice ha detto che sta per invecchiare. «Ogni decennio, mi sono sentita sempre più me stessa», ha detto, sottolineando l'importanza della cura di sé. «È importante muovere il corpo ogni giorno e avere un qualche tipo di interazione corporea che ti faccia sentire vivo, anche se non è un esercizio estremo. Se mediti, ti muovi dentro di te; stai muovendo il tuo spirito, stai muovendo le energie all'interno intorno al tuo corpo. Se leggi, questo è movimento. Questo è accendere il tuo cervello e accendere la fantasia, viaggiare nella tua mente».

Lisa Rinna, 58

La star di "The Real Housewives of Beverly Hills" ha postato una foto sexy di se stessa all'inizio di questo mese per festeggiare il suo 58esimo compleanno. Rinna ha rivelato in un'intervista a Vogue di aver visto per la prima volta un dermatologo all'età di 13 anni. «Mi hanno messo in un programma e da allora ho sempre seguito una routine di cura della pelle», ha detto, rendendo un omaggio speciale all'idratante Chicet Bone Marrow Cream (35 dollari) - fatta con olio di midollo osseo a base di suino - e usata da 10 anni. «Sembro fresca come una margherita».

Rinna ha detto a People a dicembre di essere una «sporca vegana»: «Sono principalmente vegana, ma se ho bisogno di mangiare un po' di carne, la mangio». La mamma di due figli ha rivelato che si allena sei volte a settimana, a volte anche due volte al giorno secondo OK! mag — alternando lezioni di spinning e yoga. «Penso solo che sia davvero bello muoversi ogni giorno», ha detto Rinna. «Amo davvero la combinazione di SoulCycle e yoga. Mi mantiene equilibrata e sana di mente».

Salma Hayek, 54

L'attrice attribuisce alla menopausa l'amplificazione delle sue ampie risorse. Spiegando che il suo seno «continuava a crescere», Hayek ha elaborato una sua teoria durante la serie Facebook di Jada Pinkett Smith, “Red Table Talk”: «Per alcune donne, il seno diventa più piccolo. Per altre, si gonfia quando ingrassi, o quando allatti oppure in menopausa. Mi è capitato di essere una di quelle donne a cui è successo in ogni singolo passo! Quando sono ingrassata, quando sono rimasta incinta e quando sono entrata in menopausa».

L'attrice di “Frida” ha anche ribattuto agli stereotipi sull'età: «Non ci sono date di scadenza per le donne. Questo deve andare. Perché puoi spaccare il culo a qualsiasi età. Puoi cavartela a qualsiasi età, puoi sognare a qualsiasi età, puoi essere romantico a qualsiasi età”.

Elizabeth Hurley, 56 anni

L'attrice e modella di "The Royals" non ha motivo di nascondersi, specialmente quando sembra così sublime. Ha raccontato a E! di aver eliminato gli spuntini a tarda notte. «Mangia il tuo cibo all'inizio della giornata, così hai più tempo per digerirlo e il tuo corpo può riposare durante il periodo di sonno», ha detto, facendo notare il suo modo non tradizionale di allenarsi. «Non vado in palestra, ma sono abbastanza attiva… Non mi siedo davvero e non mi sdraio sul divano».

Per prima cosa al mattino beve un grande bicchiere di acqua calda. «Ha un sapore abbastanza disgustoso, ma è fantastico per il tuo sistema digestivo», ha detto.

Sharon Stone, 63

L'attrice di “Basic Instinct” non è per niente considerata una femme fatale. Non è schiava delle diete, ma è attenta a una sana alimentazione. «Non mangio cibi lavorati. Non bevo caffeina e molto raramente bevo bibite gassate o alcol», ha detto al New York Times. «Ma mangio carne e cioccolato fondente. Zucchero il mio tè se ne ho voglia. Sono celiaca, quindi non mangio glutine. Altrimenti mangio come una persona normale, qualunque cosa se ho fame».

Adora gli allenamenti di pilates a casa. Ha aggiunto che la sua filosofia di bellezza «è bellezza interiore. È importante avere una filosofia, uno stile di vita o una fede che ti mantenga equilibrato».

Naomi Campbell, 51 anni

La leggendaria modella, 51, ha annunciato l'arrivo della figlia a maggio, anche se non è chiaro se la stessa Campbell abbia partorito, assunto una madre surrogata o adottato la bambina. Ma è il fisico elegante dell'icona della moda che fa parlare ancora la gente. Ha sollevato 105 libbre (47 chili) in un video di Instagram del 2019, facendolo sembrare semplice come sfilare a Parigi.

È anche famoso perché, insieme all'allenatore Joe Holder, trasmette in streaming su Instagram Live i suoi allenamenti quotidiani, che spesso si concentrano sulle sue gambe scolpite. «La metà inferiore del tuo corpo ha i muscoli più grandi: glutei, quadricipiti e muscoli posteriori della coscia», ha detto Holder a Vogue. Aggiunge resistenza agli esercizi di condizionamento (come i sollevamenti delle gambe a conchiglia per rassodare i glutei) usando le bande ed è una grande fan dello stacco da terra, che scolpisce e rafforza la parte posteriore del corpo.

Padma Lakshmi, 50

L’autrice di libri di cucina "Top Chef" sa tutto di quello che è frizzante. A 50 anni, ha un fisico seriamente snello allenandosi "almeno" cinque giorni alla settimana, 90 minuti al giorno, ha detto a Women's Health.

Le è stata diagnosticata la scoliosi a 13 anni e un anno dopo ha subito una frattura all'anca e a un braccio a causa di un brutto incidente d'auto, ma l'attenzione di Lakshmi per il pilates ha cambiato la sua vita. «Il pilates ha cambiato il mio corpo. Mi ha reso forte in posti in cui non sapevo di poterlo essere. Ora ho un sedere che non avevo durante la mia carriera di modella», ha detto alla rivista.

Lakshmi, che ha una figlia di 11 anni, svolge circa 35 minuti di salto con la corda nei suoi allenamenti per il cardio. La chef predilige una dieta a base vegetale e divide i suoi piatti così: 50% di frutta e verdura, 50% di carboidrati semplici, amido e proteine magre. Inoltre, nel menu ci sono fino a 10 tazze al giorno di masala chai «molto forte», che si dice riduca l'infiammazione, aumenti l'immunità e aiuti la digestione.