Per l'ultimo saluto a Massimo Degli Effetti, ‘’artista romano che ha avuto e ha un negozio che dire di moda è da cialtroni, perché era un negozio d’arte in ogni suo spicchio e particolare” (Giampiero Mughini) si sono ritrovati in tanti, dolenti e attoniti, nella chiesa degli Artisti di piazza del Popolo.

In prima fila i fedeli di quella “chiesa estetica” fondata sullo Stile da Massimo nel 1979 nel cuore di Roma, tra Montecitorio e il Pantheon: Mughini, Marco Molendini, Paolo Canevari, Peppe Videtti, Marcello Murru, Sergio Raffo, Danilo Aleandri, con al centro Marco Scotti che, affiancato da Matteo Magistri, continuerà a portare avanti, nel negozio MDE di via delle Carrozze 28, la memoria e la sapienza estetica di Massimo.

Al termine delle esequie Dago lo ha ricordato con queste parole:

“Massimo è morto, Massimo è vivo. Questa mattina ho aperto l’armadio e vedendo quella giacca di Yoshi Yamamoto, quel pantalone di Issey Miyake, quella camicia di Comme les Garcons, il nastro della memoria ha iniziato a girare: ogni abito, una storia. Il diario della mia vita. Un modo di annotare il passaggio di cose e di emozioni.

Ecco: Massimo non era un proprietario di una boutique di lusso, Massimo era un artista con gli abiti che prendono il posto delle tele e dei pennelli. Con le sue scelte mirabili, pescate in quel mare magnum di stracci con etichetta ma anonimi, Massimo ci ha insegnato che vestire vuol dire costruirsi un'immagine, vuol dire inventare il proprio design, e, per dirla pesante, identificare il proprio "superEgo".

"Is this for real life? Is this for fantasy?" (E' per la vita reale? E' per la fantasia?). Questa frase della canzone "Bohemian Rapsody", lanciata agli inizi degli anni Settanta dai Queen, è forse il miglior modo di spiegare la rivoluzione dello Stile. L’ossessione estetica che possedeva Massimo seppe oltrepassare il confine tra vita reale e fantasia, tra moda e Stile.

Sapeva bene che tutti i comportamenti sono definibili come racconti. E se uno è vestito in una determinata maniera è come se fosse il personaggio di una certa storia. Al di là dei ruoli di classe sociale. Al di qua dei ruoli di identificazione sessuale.

Perché la qualità della vita si misura sulla qualità dell'immagine, una pubblicità immediata di me stesso che spieghi agli altri non ciò che sono ma ciò che vorrei essere.

Grazie Massimo, e che il cielo sia un posto elegante come il tuo MDE".

Dopodiché Dago ha letto una lettera di Renato Zero, in questi giorni impegnato nella sua tournée a Mantova.

"Vestire può voler dire accudire. Proteggere. Preservare. Dispensare tenerezza e partecipazione verso qualcuno. Se non addirittura verso una moltitudine di soggetti. Tutti diversi tra loro. Eppure raccolti sotto un‘unica Ala madre, in grado di indicarci un percorso. Una meta. Un modo ogni giorno nuovo ed imprevisto, per appagare il desidero di esistere, sotto mille forme e colori.

Caro Massimo, noi sappiamo che non furono solo stracci e il tuo non fu solo “mestiere“, ma generosità e riguardo verso la bellezza e l’appagamento di essa, o per essa.

Grazie di averci inventato più volte. Di averci resi così visibili e concreti. Affacciati ogni tanto da quella nuvola e noi resteremo costantemente vigili, puntando lo sguardo verso quel cielo che ora è ancora di più il tuo cielo!"

Renato Zero

