DAVID ROSSI

Estratto dell'articolo di Antonio Fraschilla per https://espresso.repubblica.it/

Un documento importante, finito nelle centinaia di allegati alla richiesta di archiviazione della procura di Genova che indagava sui colleghi di Siena e su come era state fatte le indagini sulla morte dell’ex responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena David Rossi. Una relazione della polizia postale che mette in dubbio la prova chiave utilizzata dai magistrati senesi per chiudere il caso della morte di Rossi come suicidio dopo essere caduto la sera del 6 marzo 2013 da una finestra laterale della sede centrale di Mps in piazza Salimbeni.

aldo natalini

[…] «All’interno del file Outlook appare l’invio dell’email con la quale David Rossi comunica al signor Fabrizio Viola l’intenzione di togliersi la vita». Sono presenti due versioni di questa mail, «ma entrambe hanno data di creazione il 7 marzo 2013» alle ore 11,41. «Il delivery time è del 4 marzo 2013 alle ore 9,13 e in entrambe la frase riportata è “Stasera mi suicido, sul serio. Aiutatemi!!!”. Va rilevata l’anomalia, alla quale non è stato possibile trovare elementi di risconto in questo hard disk». La polizia postale analizza anche l’Ipad di Rossi è rileva che per ricezione o invio di posta elettronica è stato attivo fino al 7 marzo alle ore 2.

nicola marini ride

[…] Ma proprio sulle mail scambiate il 4 marzo da Rossi e Viola c’è un altro giallo. La mattina di questo giorno Rossi, intorno alle 9, inizia uno scambio che va avanti fino al pomeriggio con Viola […] Ma la mail che annuncia il suicidio è delle ore 10,13, nel mezzo di questa conversazione ed estranea allo scambio che è sempre con i testi precedenti allegati […] E c’è di più. Ascoltato dai magistrati senesi Viola dice chiaramente a verbale: «Non ricordo di aver ricevuto questa mail delle 10,13 nella quale Rossi annunciava la sua volontà suicidaria».

nicola marini monteleone

E commentando invece il resto della conversazione avuta con Rossi quel giorno, Viola nello stesso verbale davanti ai pm dice: «Riconosco tutte le altre mail scambiate con lui quel giorno. […]». In realtà dai tabulati del telefono di Rossi risulta che il 4 marzo prima delle dieci ci sono state delle chiamate di pochi secondi dal numero di Viola. Di certo non ce ne sono state dopo le 10,13 quando sarebbe arrivata la mail che minacciava il suicidio. […]

DAVID ROSSI E LA MAIL CON CUI MINACCIAVA IL SUICIDIO

ANTONINO NASTASI