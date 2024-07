L'ULTRADESTRA METTE DI NUOVO NEI GUAI NETANYAHU - GLI ALLEATI DI "BIBI" HANNO PRESO D'ASSALTO UNA CASERMA MILITARE, DOVE LE FORZE ARMATE HANNO ARRESTATO NOVE SOLDATI, ACCUSATI DI AVER VIOLENTATO E SEVIZIATO UN LEADER DI HAMAS CON UN BASTONE NEL RETTO – I NOVE SI SONO RIBELLATI, MA LA NOTIZIA È FINITA SUI SOCIAL E I GRUPPI PARAMILITARI E POLITICI DI DESTRA SONO PARTITI ALL'ASSALTO CHIEDENDO LA LIBERAZIONE DEI SOLDATI: “UNA VERGOGNA” – NETANYAHU HA CONDANNATO LE PROTESTE E…

Estratto dell’articolo di P.Bre. per “la Repubblica”

proteste davanti al centro di detenzione sde teiman 9

Ufficiali di polizia delle forze armate israeliane sono entrati ieri nel centro di detenzione di Sde Teiman, nel Sud di Israele, con un mandato della procura militare: dovevano arrestare e interrogare nove soldati accusati di avere violentato un leader locale di Hamas che ha denunciato di essere stato seviziato con un bastone. È il primo tentativo delle istituzioni giudiziarie israeliane di fermare e punire i soprusi — denunciati da inchieste e organizzazioni per i diritti umani — nei confronti dei palestinesi arrestati per terrorismo. Ma non è finito bene.

proteste davanti al centro di detenzione sde teiman 8

I nove urlano indignazione chiedendo solidarietà ai commilitoni.

Qualcuno spara spray al peperoncino negli occhi degli agenti. Quando riescono finalmente a trasferirli in arresto nella base militare di Beit Lid, la notizia già vola sui social. In poco tempo la base è assaltata da gruppi paramilitari, politici e parlamentari di destra. «Ogni israeliano deve scendere in strada per noi, è una vergogna. Ho dato la vita per il mio Paese e mi arrestano per un terrorista », urla uno dei militari.

proteste davanti al centro di detenzione sde teiman 7

Fuori dai cancelli sono in duecento. […] Deve arrivare in forze la polizia per riportare la calma e farli uscire. La bagarre finisce online: «Fate come me — twitta il deputato Hanoch Milbitsky — non voterò nulla finché l’ufficio del procuratore pensa di poter arrestare soldati per quello che fanno ai terroristi». «Perché, è legittimo infilare un bastone nel retto di una persona?», replica il collega Ahmed Tibi.

Il premier Netanyahu esprime «ferma condanna» per le proteste.

proteste davanti al centro di detenzione sde teiman 6

[…]

Il detenuto è ricoverato con lesioni tali da non poter camminare. Testimoni hanno raccontato ad Haaretz altre sevizie praticate dall’unità dei nove arrestati: «Hanno tirato una granata stordente in cella e poi li hanno presi a calci. Altri li ho visti con costole e denti rotti». […]

proteste davanti al centro di detenzione sde teiman 2 proteste davanti al centro di detenzione sde teiman 1 proteste davanti al centro di detenzione sde teiman 10 proteste davanti al centro di detenzione sde teiman 3 proteste davanti al centro di detenzione sde teiman 4 proteste davanti al centro di detenzione sde teiman 5