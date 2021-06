L'UMANITA' E' ANIMALE - UN GOLDEN RETRIEVER DI SEI ANNI, HARLEY, SALVA UN CERBIATTO IN DIFFICOLTA' IN MEZZO A UN LAGO - IL CANE SI E' TUFFATO E HA ACCOMPAGNATO IL CUCCIOLO FINO A RIVA - UNA VOLTA AL SICURO, IL CUCCIOLO E' TORNATO DALLA MADRE - MA IL GIORNO DOPO SI E' PRESENTATO SOTTO CASA DI HARLEY PER...

Dagotraduzione da Inside Edition

Cane salva cerbiatto 8

«Non sono sicuro di come sia uscito il cerbiatto, ma Harley ovviamente non ha chiesto perché, è semplicemente entrato in azione», ha detto Ralph Dorn, 62 anni, di Culpeper, in Virginia. Harley è un eroe canino. Il Goldendoodle di 6 anni si è tuffato in un lago fuori dalla sua casa in Virginia per salvare un cucciolo di cervo dall'annegamento.

Dorn, un pilota in pensione del Corpo dei Marines, era così orgoglioso del suo ragazzo che ha pubblicato il salvataggio sul suo Facebook e da allora il post è diventato virale, con più di 250.000 condivisioni.

Cane salva cerbiatto 7

Dorn ha raccontato tutto è successo il 2 giugno. Mentre cercava di ritrovare il suo cane, Dorn si è accorto che era nel lago, a 60 metri dalla riva e stava trasportando un piccolo cerbiatto. Ha visto Harley nuotare fianco a fianco con il cerbiatto fino alla salvezza.

Poi Dorn ha preso il cucciolo di pochi giorni e l'ha portato su una ripida sporgenza rocciosa prima di metterlo sull'erba. Intanto, Harley era molto eccitato e ha iniziato a fare ciò che i cani sanno fare meglio: annusare e leccare il suo nuovo amico.

«Harley non voleva lasciare il cerbiatto», ha detto Dorn a People . «Continuava a interagire con lui, a leccarlo, a prendersene cura».

La coppia si è finalmente separata dopo che è emersa la madre del cerbiatto. Dorn ha detto che è stato allora che ha portato dentro Harley. Fino al mattino successivo, quando c’è stato un nuovo incontro: Dorn e Harley infatti si sono ritrovati con il cerbiatto fuori da casa, a belare per chiamare il nuovo amico.

Cane salva cerbiatto 5

Non appena Dorn ha aperto la porta d'ingresso, Harley è corso verso il cerbiatto. «Il piccolo ha smesso di belare, scodinzolare, si sono toccati i nasi si sono annusati e Harley è tornato tranquillamente a casa con me», ha scritto Dorn.

Cane salva cerbiatto 4 Cane salva cerbiatto 2 Cane salva cerbiatto 3 Cane salva cerbiatto 6

Dorn ha detto che sapeva fin dall'inizio che Harley aveva un cuore d'oro.