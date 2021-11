L'UMANITA' E' INUTILE: IL FUTURO E' DEI ROBOT - NEI PRIMI NOVE MESI DI QUEST'ANNO, LE AZIENDE DEL NORD AMERICA HANNO ACQUISTATO UN NUMERO RECORD DI ROBOT: +37% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DELL'ANNO SCORSO - LA RIPRESA DEGLI INVESTIMENTI E LA DIFFICOLTA' DI TROVARE LAVORATORI HA SPINTO LE IMPRESE A CONSIDERARLI UN'ALTERNATIVA VALIDA - E NON E' SOLO IL SETTORE DELLE AUTO AD AVER AUMENTATO LA DOMANDA...

Nei primi nove mesi di quest’anno, le aziende del Nord America hanno aggiunto un numero record di robot mentre si affrettavano ad accelerare le linee di assemblaggio e cercavano di aggiungere lavoratori umani.

Fabbriche e altri utenti industriali hanno ordinato 29.000 robot, il 37% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, per un valore di 1,48 miliardi di dollari, secondo i dati compilati dal gruppo industriale Association for Advancing Automation. Un numero più alto anche di quello del 2017, quando il mercato registrò un picco e la pandemia era ancora lontana.

La fretta di aggiungere robot fa parte di una più ampia ripresa degli investimenti poiché le aziende cercano di tenere il passo con una forte domanda, che in alcuni casi ha contribuito alla carenza di beni chiave. Allo stesso tempo, molte aziende hanno lottato per attirare i lavoratori sfollati dalla pandemia e considerano i robot come un'alternativa all'aggiunta di muscoli umani nelle loro catene di montaggio.

«Le aziende non riescono a trovare le persone di cui hanno bisogno, ecco perché si stanno affrettando ad automatizzare», ha detto Jeff Burnstein, presidente dell'Associazione per l'automazione avanzata, nota come A3.

I robot continuano anche a spingere in diversi settori dell'economia. Le aziende automobilistiche hanno da tempo acquistato la maggior parte dei robot industriali. Ma nel 2020, le vendite combinate ad altri tipi di attività hanno superato per la prima volta il settore automobilistico e questa tendenza è continuata quest'anno. Nei primi nove mesi dell'anno, gli ordini per i robot da destinare al mercato delle auto sono cresciuti del 20%, mentre gli ordini delle società non automobilistiche sono aumentati del 53%.

«Non è che l'auto stia rallentando: l'auto è in aumento», ha detto Burnstein. Ma altri settori, dai produttori di metallo a quelli di alimenti, stanno crescendo ancora più velocemente. L'azienda di John Newman è una di queste. Athena Manufacturing, che si occupa della fabbricazione di metalli per altri produttori ad Austin, in Texas, ha ora sette robot, di cui quattro installati quest'anno. Ha acquistato la sua prima macchina nel 2016.

Newman ha affermato che i robot hanno aiutato Athena a rispondere a un'impennata della domanda, incluso un aumento del 50% degli ordini per le parti utilizzate dai produttori di apparecchiature per semiconduttori.

Le macchine hanno anche permesso ad Athena di tenere aperta la fabbrica 24 ore su 24 per la prima volta l'anno scorso, ha detto. L'azienda impiega 250 dipendenti, ma avrebbe faticato, ha detto, a trovare lavoratori per riempire turni notturni impopolari.

