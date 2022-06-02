Viktor Orban, primo ministro Ungheria
mario draghi in conferenza stampa a bruxelles 1
IL PATRIARCA KIRILL CON VLADIMIR PUTIN ALLA VEGLIA PASQUALE
il patriarca kirill con putin 2
L'UNGHERIA FUORI DALL'UE! - IL COMITATO RIUNITO A BRUXELLES PER LE SANZIONI ALLA RUSSIA STA PENSANDO DI APPROVARE IL SESTO PACCHETTO SENZA ORBAN (E SPINGERLO DI FATTO SULL'ORLO DELL'ESPULSIONE) - L'ENNESIMO NO DI BUDAPEST PUZZA DI RICATTO: LA DIFESA DEL PATRIARCA DI MOSCA KIRILL CON LA RICHIESTA DELLA CANCELLAZIONE DEL SUO NOME DALLA "LISTA NERA" VIENE CONSIDERATO SOLO UN MESSAGGIO POLITICO A PUTIN - IL SOSPETTO E' CHE BUDAPEST VOGLIA OTTENERE IL...-
Viktor Orban, primo ministro Ungheria
mario draghi in conferenza stampa a bruxelles 1
IL PATRIARCA KIRILL CON VLADIMIR PUTIN ALLA VEGLIA PASQUALE
il patriarca kirill con putin 2
“CONTRO L’UCRAINA UNA BARBARA GUERRA DI AGGRESSIONE DA PARTE DELLA RUSSIA" – L’EX CANCELLIERA ANGELA MERKEL PARLA PER LA PRIMA VOLTA IN PUBBLICO DOPO CIRCA 6 MESI E SOSTIENE IL DIRITTO DI KIEV ALL’AUTODIFESA – NULLA DICE SUI RAPPORTI PASSATI CON PUTIN. LA GERMANIA E IL SUO MODELLO ECONOMICO COSTRUITO NEGLI ANNI DI "FRAU ANGELA" AVEVA TRA I SUOI PILASTRI LA RELAZIONE PRIVILEGIATA CON IL CREMLINO E LA MANODOPERA A BASSO COSTO DELL’EST...
WALL STREET A MISURA D'OMO - L'APP DI DATING PER GAY GRINDR HA ANNUNCIATO DI VOLERSI QUOTARE IN BORSA ATTRAVERSO LA FUSIONE CON "TIGA AQUISITION CORP", SOCIETÀ DI SINGAPORE - I FONDI DELLA ACQUISIZIONE SARANNO UTILIZZATI PER "SOSTENERE LE AREE DI CRESCITA, LANCIARE NUOVI SFORZI E CONTINUARE…"
A SHANGHAI 22 MILIONI DI PERSONE TORNANO ALLA LIBERTÀ - DOPO PIÙ DI DUE MESI DI LOCKDOWN DURISSIMO LE AUTORITÀ HANNO DECISO CHE DA DOMANI CHI VIVE IN AREE RITENUTE A BASSO RISCHIO CONTAGIO POTRÀ MUOVERSI LIBERAMENTE PER LA CITTÀ - IL “SUCCESSO” CONTRO OMICRON, COME LO STANNO PRESENTANDO I MEDIA CINESI, HA AVUTO PERÒ DEI COSTI ALTISSIMI, ECONOMICI E SOCIALI...
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
TAGLIATE LA PANZA, IL CUORE VI RINGRAZIERÀ! - LA CHIRURGIA BARIATRICA, QUELLA CHE RIDUCE LA SUPERFICIE DI STOMACO O INTESTINO NEI PAZIENTI OBESI, OLTRE A FAR CALARE IL PESO RIDUCE DI MOLTO IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE - LO DICE UNO STUDIO PUBBLICATO SULL’EUROPEAN HEART JOURNAL - UN’OTTIMA NOTIZIA PER I 650 MILIONI DI ADULTI OBESI NEL MONDO E PER GLI OLTRE 100 MILIONI TRA I BAMBINI - MA ALLORA PERCHÉ SOLO IL 2% DELLE PERSONE POTENZIALMENTE OPERABILI SI SOTTOPONE ALL'INTERVENTO CHIRURGICO?