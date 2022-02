L'UNICA PACE CHE CONTEMPLA PUTIN E' QUELLA DELL'ETERNO RIPOSO: PIU' DI 400 MERCENARI SONO A KIEV PER UCCIDERE ZELENSKY - SECONDO IL "TIMES" FAREBBERO PARTE DEL GRUPPO WAGNER, UNA MILIZIA PRIVATA GESTITA DA UNO STRETTO ALLEATO DI PUTIN E CHE OPERA COME RAMO A DISTANZA DELLA RUSSIA - A GENNAIO NE SONO ARRIVATI TRA I 2.000 E I 4.000, ALCUNI SCHIERATI A DONETSK E LUHANSK, ALTRI NELLA CAPITALE - SECONDO LE FONTI, ERANO A CONOSCENZA DELL'ATTACCO GIA' DA DICEMBRE...

Dagotraduzione dal Times

soldati mercenari russi in africa

Secondo il Times, più di 400 mercenari russi stanno operando a Kiev con l'ordine del Cremlino di assassinare il presidente Zelensky e il suo governo e preparare il terreno affinché Mosca prenda il controllo.

Il gruppo Wagner, una milizia privata gestita da uno dei più stretti alleati del presidente Putin e che opera come un ramo a distanza dello stato, cinque settimane fa ha ingaggiato i mercenari dall'Africa in missione per decapitare il governo di Zelensky in cambio di un bel bonus finanziario.

soldati mercenari russi in africa

Le informazioni sulla loro missione sono arrivate al governo ucraino sabato mattina e poche ore dopo Kiev ha dichiarato un coprifuoco "duro" di 36 ore per spazzare la città dai sabotatori russi, avvertendo i civili che sarebbero stati visti come agenti del Cremlino e avrebbero rischiato di essere "liquidati" se fossero stati trovati fuori.

Una fonte strettamente collegata alle attività del gruppo ha confermato che a gennaio erano arrivati in Ucraina tra i 2.000 e i 4.000 mercenari. Alcuni sono stati schierati nelle contese regioni orientali di Donetsk e Luhansk. Altri 400 sono entrati dalla Bielorussia e si sono diretti nella capitale.

soldati mercenari russi in africa

Ai mercenari è stato detto che Putin vuole una breve pausa per mostrare che sta negoziando con Zelensky, ma ha assicurato loro che nessun accordo sarebbe stato raggiunto e che lo sforzo sarebbe stato semplicemente "fumo e specchi", secondo una fonte vicina ai membri anziani del Gruppo Wagner.

Zelensky ha accettato ieri di inviare una delegazione per incontrare una squadra russa al confine con la Bielorussia, ma ha espresso scetticismo sulla serietà di Mosca.

I mercenari sono in attesa di un segnale dal Cremlino e gli sono stati promessi ingenti bonus per le uccisioni nei prossimi giorni e un passaggio sicuro dall'Ucraina entro la fine della settimana. Oltre a Zelensky, la loro hit list contiene altre 23 figure, tra cui il primo ministro, l’ufficio del gabinetto, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko e suo fratello Wladimir, entrambi popolari ex campioni di boxe che si sono uniti alla lotta militare contro gli invasori.

volodymyr zelensky

I mercenari si vantano di sapere esattamente dove si trovano il presidente e i suoi colleghi a Kiev e apparentemente sono in grado di rintracciarli tramite i loro telefoni cellulari. Dopo che Mosca ha invaso la scorsa settimana, Zelensky si è rivolto alla nazione, affermando che le forze speciali russe erano nella capitale alla ricerca di lui come "bersaglio n. 1". Quando l'America gli ha offerto la possibilità di fuggire, ha detto: «Ho bisogno di munizioni, non di un passaggio».

Wagner ha anche preparato il terreno per un'invasione, aiutando a guidare le colonne russe a Kiev e localizzando e pianificando omicidi che avrebbero decapitato il governo ucraino.

Sebbene Wagner sia una compagnia militare privata, è stata strettamente associata ai progetti di Putin in tutto il mondo. È di proprietà di Yevgeny Prigozhin, un oligarca noto come lo chef di Putin. Hanno condotto operazioni segrete in Africa e Medio Oriente e nel 2014 sono stati anche responsabili di fomentare problemi nell'Ucraina orientale.

mercenari guerra ucraina

«Sono molto efficaci perché sono difficili da definire», ha detto il generale Sir Richard Barrons, ex comandante del Joint Forces Command. «Possono apparire dall'ombra, fare cose molto violente e poi scomparire di nuovo, senza che sia evidente chi fosse il responsabile. Non sono direttamente collegati al governo russo e quindi sono plausibilmente smentibili».

Sembrano anche essere più di fiducia per il Cremlino rispetto alle normali forze russe. Fonti hanno affermato di essere state informate sulla prevista invasione dell'Ucraina a dicembre, molto prima che l'esercito russo fosse informato. I mercenari affermano che c'erano preoccupazioni sul fatto che se i soldati russi lo avessero saputo avrebbero rifiutato gli ordini e che molti sarebbero stati giustiziati per averlo fatto.