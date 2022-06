L'UNICA A PAGARE PER I CRIMINI DI EPSTEIN SARA' GHISLAINE MAXWELL: E I VARI POTENTONI CHE HANNO VIAGGIATO PER ANNI SUL LOLITA EXPRESS, ANDANDO INSIEME AL FINANZIERE? SONO TUTTI INNOCENTI? I VARI CLINTON E GATES ERANO DAVVERO IGNARI DI COSA SUCCEDEVA NELL'ISOLA PRIVATA DI JEFFREY? – LA GIORNALISTA INVESTIGATIVA VICKY WARD: "EPSTEIN POTREBBE ESSERE MORTO, MA LA STRUTTURA DI POTERE CHE GLI HA PERMESSO DI RESISTERE NON LO E'. E IL FESTIVAL DI CANNES 2022 È LA PROVA CHE LE SUE ATTIVITÀ CONTINUANO SENZA DI LUI PERCHE'..."

Dagotraduzione da vickyward.substack.com

Ghislaine Maxwell è destinata a conoscere il suo destino questa mattina. Se tutto andrà secondo i piani, sarà condannata per tre dei capi di imputazione per cui è stata dichiarata colpevole: traffico sessuale, cospirazione e trasporto di minore con l'intento di impegnarlo in attività sessuale illegale. Il governo ha chiesto una condanna non inferiore a 30 anni. Se il giudice Nathan sceglie di concederlo, significherà che Maxwell probabilmente trascorrerà il resto della sua vita naturale in prigione (Maxwell è stata condannata a 20 anni, ndr).

Bill Clinton con Jeffrey Epstein

Una volta condannata, Maxwell sarà l'unica persona formalmente tenuta a rendere conto dei crimini perpetuati, sì da lei, ma anche da Jeffrey Epstein.

Maxwell è stata dichiarata colpevole di aver commesso questi crimini e dovrebbe senza dubbio pagarne il prezzo. Ma - ed è un "ma" che hanno sottolineato anche gli avvocati di alcune delle sue vittime - non ha agito da sola. Anche le accuse stesse implicano il coinvolgimento di altre persone: i minori sono oggetto di traffico sessuale per qualcuno. La tratta richiede il coinvolgimento di un'altra persona: la persona verso la quale il minore è trafficato.

Bill Gates con Jeffrey Epstein

Durante il processo lo scorso inverno, i nomi di molti uomini ricchi e potenti hanno fatto cameo nell'aula del tribunale - gli uomini che hanno volato sugli aerei di Epstein, gli uomini che hanno pagato profumatamente Epstein per la sua misteriosa magia finanziaria - ma quegli uomini sono in gran parte sfocati sullo sfondo. Cosa stavano facendo gli uomini sull'aereo di Epstein e sull'isola di Epstein? Cosa sa Darren Indyke, l'avvocato di lunga data di Epstein, delle attività del suo cliente? Lo scopriremo mai? E se no, perché no? Quali sono le falle nel nostro sistema legale che consentono un tale silenzio? Dovremmo spingere per quelle risposte, quella responsabilità.

Il principe Andrea dietro la porta di casa di Epstein

Il ricco branco di uomini che giravano intorno a Epstein, alcuni anche dopo che era un noto molestatore sessuale, sono tornati alle loro vite, senza domande (per quanto ne sappiamo) da parte dei pubblici ministeri.

Certo, abbiamo visto increspature di ripercussioni. Joi Ito ha perso il lavoro al MIT Media Lab per aver preso soldi da Epstein, un sedicente "errore di giudizio". Bill Gates alla fine si è fatto avanti e ha ammesso che la sua associazione con Epstein è stata "un enorme errore"; secondo quanto riferito, ha giocato un ruolo importante nel suo divorzio. Il principe Andrew ha pagato un accordo alla sua accusatrice Virginia Roberts Guiffre ed è stato privato del suo titolo reale.

jeffrey epstein leon black

Ma nel contesto dei crimini più grandi, tutti questi sembrano prezzi irrisori da pagare.

C'era un'intera cerchia di potere maschile che circondava Jeffrey Epstein. Proprio questo fine settimana, ho appreso da qualcuno a cui ho promesso l'anonimato che lo stesso gioco continua a ritmo sostenuto. Mi è stato detto che, durante il Festival di Cannes di quest'anno, sono stati scambiati 10.000 dollari in contanti per trasportare 20 modelle (di età sconosciute) da Milano alla Costa Azzurra.

Il traffico di femmine umane è ancora un affare redditizio. Ed è gestito da uomini. È stata questa rete a permettere l'intera impresa di traffico sessuale di Epstein. Senza questi uomini, Jeffrey Epstein non sarebbe stato sostenuto per gestire la sua impresa sessuale criminale.

Epstein e Maxwell

Jeffrey Epstein potrebbe essere morto, ma la struttura di potere che gli ha permesso di resistere, anche tre anni dopo la sua morte, non lo è.

Il punto del potere patriarcale basato sulla ricchezza è che è complicato. Alcune volte è visibile e altre no, e qui sta la difficoltà di affrontarlo. Ma questo è il punto di forza: se ce l'hai, sai come nasconderti da problemi. Gli anelli più deboli sono i capri espiatori.

Durante il mio resoconto su questo caso, ho sentito più e più volte che Epstein ha filmato le persone potenti che sono entrate nella sua orbita.

«Ci sono molte storie di persone che conosco e di cui mi fido che hanno detto di aver visto le fotografie che Jeffrey aveva di persone potenti con giovani donne», mi ha detto il giornalista investigativo Ed Epstein (nessuna relazione).

Jeffrey Epstein

Gli accusatori di Epstein hanno anche detto che le ha riprese in video. Una ha affermato che Epstein teneva dei dossier su di loro per tenerli in riga e che c'era una stanza nella sua villa nell'Upper East Side che era "piena di schermi". Cosa è successo a quei filmati rimane una delle più grandi domande di questo caso: dove sono?

Questa è, in fondo, una storia di uomini molto, molto ricchi che si coprono l'un l'altro. E chissà cosa stanno coprendo esattamente? La loro reputazione e la loro stessa vita dipendono dalla verità che non viene mai svelata.

Quindi, ricordalo mentre Ghislaine Maxwell va giù. Sta andando giù per se stessa, sì. Ma sta anche andando giù per loro. E, beh, questo è un problema.

donald trump ghislaine maxwell 1 Trump, Melania, Epstein e Maxwell jeffrey epstein pepe fanjul leon black DERSHOWITZ JEFFREY EPSTEIN principe andrea jeffrey epstein un gruppo di ragazze alla villa di jeffrey epstein epstein e maxwell jeffrey epstein con alan dershowitz JAMES STALEY - LAWRENCE SUMMERS - EPSTEIN - BILL GATES - BORIS NIKOLIC jeffrey epstein donald trump