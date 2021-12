28 dic 2021 19:36

PER L'UOMO CHE NON VUOLE CAMMINARE MAI – IN GIAPPONE HANNO INVENTATO UNO SCOOTER GONFIABILE CHE SI PUÒ INFILARE IN UNO ZAINO – IL MOTORINO SI CHIAMA "POIMO", È REALIZZATO IN POLIURETANO E SI APPOGGIA SU UNA PIATTAFORMA ELETTRICA A QUATTRO RUOTE SIMILE A UNO SKATEBOARD. SI GONFIA IN SOLI DUE MINUTI E PUÒ RAGGIUNGERE UNA VELOCITÀ DI 15 CHILOMETRI – MA PER SAPERE IL PREZZO BISOGNA ASPETTARE…