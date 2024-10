https://video.corriere.it/video-virali/fino-a-4-5-metri-d-acqua-la-simulazione-di-cosa-accadra-quando-milton-colpira-la-florida/182f0eb4-b1fc-4123-b373-b2be38236xlk

(ANSA) Il presidente Usa Joe Biden, parlando dalla Casa Bianca, ha avvertito che l'uragano Milton avrà un impatto distruttivo, esortando la popolazione a trovare un rifugio sicuro e condannando le bugie e la disinformazione sulla tempesta, definite "antiamericane".

Le critiche di Biden erano rivolte a Donald Trump, che continua ad accusare falsamente l'amministrazione Biden-Harris di non avere soldi per le vittime degli uragani perchè spesi per i migranti (ma sono capitoli di spesa distinti) e di aver risposto male all'emergenza dell'uragano Helene. Alla domanda sul perché pensa che Trump stia diffondendo disinformazione, Biden ha risposto: "Non lo so. Semplicemente non lo so. Puoi fare delle ipotesi, ma trovo che sia antiamericano. Non riflette chi diavolo siamo. Di cosa stanno parlando?".

Da corriere.it

Milton ha generato 19 tornado, ci sono vittime

Alcune persone sono morte in una comunità di pensionati (lo Spanish Lakes Country Club) nella contea di St. Lucie, sulla costa orientale della Florida, a causa di un tornado che si è abbattuto sulla zona prima dell'arrivo dell'uragano Milton. Lo sceriffo capo di St. Lucie, Keith Pearson, ha detto che al momento non è ancora possibile stabilire il numero esatto delle persone morte e che le squadre di emergenza hanno avviato delle operazioni di soccorso.

«Abbiamo decine di case nella contea di St. Lucie che sono state danneggiate, alcune delle quali in modo catastrofico», ha specificato un portavoce della contea di St. Lucie. Almeno 19 tornado sono stati segnalati nella Florida centrale e meridionale poche ore prima che l'uragano Milton toccasse terra a Siesta Key, sulla costa occidentale della Florida. È salito intanto a 1,9 milioni il numero di abitazioni, imprese e negozi senza elettricità.

L'uragano Milton scende a categoria 1

L'uragano Milton, con venti a oltre 140 chilometri orari, è ora classificato in categoria 1. Lo riportano i media americani sulla base di un aggiornamento del National Hurricane Center.

